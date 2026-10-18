X!

Soosaar: tõenäoliselt ei jäta Eestimaa Rohelised valimisi vahele

Eesti
Marti Soosaar
Marti Soosaar Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Suure tõenäosusega plaanivad Eestimaa Rohelised valimistel osaleda hoolimata sellest, et ühinemine Eesti 200-ga jäi ära, rääkis erakonna volikogu esimees Marti Soosaar ja lisas, et lõplik otsus jääb siiski uuele juhatusele ja volikogule teha.

Pühapäeva õhtul kogunesid erakonna Eestimaa Rohelised liikmed kokku, et arutada edasisi samme pärast teadet, et Eesti 200 ei soovi nendega ühineda. Soosaar ütles, et kohtumisel räägiti Eesti 200 inimestega, kes pooldasid liitumist.

Soosaare sõnul arutati peamiselt, miks läks Eesti 200-l otsus ülekaalukalt mitteliitumise poole. "Nende sõnul leiti peamiselt, et see on vastutustundlik – muidu võib valitsusel tekkida kriis, mingid olulised asjad jäävad tegemata ja see ei oleks vastutustundlik," selgitas ta.

"Kas igaüks, kes selle endale aluseks võttis, mõtles seda siiralt või oli kellelgi mõte tiksuda lõpuni valitsuses või riigikogus asendusliikmena – see on igaühe enda südametunnistuse asi," jätkas Soosaar. Tema sõnul oli kokkuvõtlikult Eesti 200 mõte siiski see, et võib tekkida valitsuskriis ja nad ei soovinud seda.

Lisaks arutasid rohelised isekeskis, mis on nende järgmised sammud. "Meil on juhatus ja volikogu kokku tulemas, meil saavad erakonna juhatusel ja volikogul volitused läbi," selgitas Soosaar. Rohelised kutsuvad kokku üldkoosoleku, kus valitakse uued juhid.

Küsimusele, kas rohelised plaanivad valimistel välja minna, vastas Soosaar, et see jääb suures plaanis uue juhatuse ja volikogu otsustada. "Ega me valimisi vahele jätnud ei ole, plaanime ülimalt tõenäoliselt ikka minna," nentis ta.

Soosaare sõnul saab roheliste valimisnimekiri kuni 50-liikmeline. "Aga üritame neid kokku saada nii palju, kui saab," rääkis ta.

Eesti 200 otsusele vaatab Soosaar tagasi kurbusega. "Lootsin, et Eesti 200-st õnnestub ikkagi roheline erakond teha, sest programmis nad rohelised on," selgitas ta. Soosaar lisas, et kokkuvõttes peaks iga poliitilise erakonna eesmärk olema oma kandepinda laiendada – nii rohelistel kui ka Eesti 200-l. "Arvan, et täna ei võitnud sellest mitteühinemisest tegelikult kumbki," nentis ta.

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

23:08

Kivioja loodab veel Hawaiil võistelda: saan ja tahan palju paremini teha

23:08

Viru Sputnik avas võimsal moel kontinentaalkarikasarjas võiduarve Uuendatud

22:55

Soosaar: tõenäoliselt ei jäta Eestimaa Rohelised valimisi vahele

22:34

ETV spordisaade, 18. oktoober

22:19

Aktuaalne kaamera. Nädal

22:10

Bigbank võitis Balti liigas avamängu: tulemus on oluline, mitte numbrid

21:37

Arsenal ja Brighton said võidulisa, ManU mängis viiki

21:37

Esmaspäev tuleb päikesepaisteline

21:34

Loodusmuuseumi kogud kolivad uude majja, vana muuseum sulgeb peagi uksed

21:29

Eksperdid: ka argised kodumasinad võivad küberrünnaku sihtmärgiks sattuda

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

21:09

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Peterburi piirkonnas Uuendatud

20:23

Carney: Kanada sõjaväebaasis toimunud õnnetuses hukkus neli inimest Uuendatud

12:44

NYT: Trump kutsus Euroopat Ukraina rahukava raames uuesti Vene gaasi ostma

07:59

Rubio kaitses Trumpi otsust Vene sanktsioonid peatada

14:46

Läti ja Leedu andsid öösel õhuohu hoiatuse Uuendatud

17.10

Kaju Trumpi otsustest: vahevalimised siia ei puutu

17.10

Inimesed jätavad järjest rohkem raviarveid maksmata

16:01

USA edastab taas Ukrainale luureandmeid

17:56

Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised ei ühine Uuendatud

17.10

Uuring: Le Peni valimisvõidu korral kaaluks pea pooled moslemid riigist lahkumist

ilmateade

SPORT

23:08

Kivioja loodab veel Hawaiil võistelda: saan ja tahan palju paremini teha

23:08

Viru Sputnik avas võimsal moel kontinentaalkarikasarjas võiduarve Uuendatud

22:34

ETV spordisaade, 18. oktoober

22:10

Bigbank võitis Balti liigas avamängu: tulemus on oluline, mitte numbrid

loe: kultuur

18:43

Tartu Kunstimuuseumi näitus vaatab tagasi taasiseseisvumisjärgsele arengule

18:38

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

16:09

Arvustus. "Ära kuse!" kostis Issand

15:38

Pärnu filmifestivali võitsid "Talv lõunas, lumi maas" ja "Kolm leelot"

loe: eeter

12:20

ETV2 eetrisse jõuab 40. Pärnu filmifestivali publiku lemmik "Donbassi viimane Prometheus"

11:54

Sven Lõhmus: välismaale jõudmiseks pead Eestis olema number üks artist

11:24

Väike-Maarja kappide tagant ja otsast tulid välja nimekate Eesti kunstnike teosed

17.10

Ansambel Sadu: tihe suvi kasvatas ja tegi tugevamaks

Raadiouudised

18:55

Sangastes avati täna Püha Andrease kirikus tornikuul

18:50

Tuleval laulupeol saavad puhkpilliorkestrid senisest suurema rolli

18:45

Eesti noored jäävad puuduva kogemuse tõttu peale kooli lõpetamist töötuks

18:30

Päevakaja (18.10.2026 18:00:00)

10:50

Uus nädal toob öökülma, vihma ja kuni 15 kraadi

17.10

Päevakaja (17.10.2026 18:00:00)

16.10

Euroopa Liit otsib Ukrainale uueks aastaks uut rahastust

16.10

Narva linnavõim taastab tasuta linnalehe

16.10

Päevakaja (16.10.2026 18:00:00)

16.10

Mäo liiklussõlmes valmisid 5 bussipeatust, 2 ringristmikku ja 30-kohaline parkla

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo