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Eesti 200 ja Rohelised kaaluvad ühinemist

Eesti
Marti Soosaar veab Roheliste poolt ühinemist Eesti 200-ga.
Marti Soosaar veab Roheliste poolt ühinemist Eesti 200-ga. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Rohelistel pole riigikogu valimistele minekuks raha ning Eesti 200-l inimesi, mistõttu kaaluvad kaks väikese toetusega erakonda valimisteks jõudude ühendamist.

Eesti Ekspress kirjutas, et kevadel kohtusid Eesti 200 juhid sotsiaaldemokraatide, Vabaerakonna ja Rohelistega. Sotside eest kõnelenud Lauri Läänemets ja Piret Hartman lõpetasid jutu kiiresti, kuid Roheliste ja Vabaerakonnaga räägiti pikemalt, kuid ka Vabaerakonnaga jäi asi katki.

Roheliste poolt veavad suhtlust üks erakonna juhtidest Rasmus Lahtvee ja volikogu esimees Marti Soosaar. Mõlemad rõhutavad, et midagi pole otsustatud, kuid Soosaar tunnistas ajalehele, et talle mõte liitumisest meeldib.

Eesti 200 juht Kristina Kallas nõustus lausega, et "Rohelised ja Eesti 200 kaaluvad ühinemist". 

Ekspressi teatel on Roheliste häda rahapuudus, sest inimesed ei suuda valimiskautsjoni eest 946 eurot ise tasuda. Eesti 200 on küll raha, aga häda on täisnimekirjaks vajaliku 125 tuntud nime kokkusaamisega.

Marti Soosaar ütles, et kui liitumisest asja saab, võiks tekkida päris uus erakond. Kristina Kallas rõhutas, et erakonnad arutavad veel endiselt, kas üldse liituda. Selgus peaks saabuma hiljemalt oktoobri lõpuks, kui Rohelised plaanivad üldkogu korraldada. 

Äriregistri andmetel on Rohelistes praegu 705 ja Eesti 200-s 579 liiget. ERR-i tellitud Emori viimase küsitluse järgi oli eesti 200 toetus septembris 1,9 protsenti ja Rohelistel 1,1 protsenti. Seega kahe erakonna toetuste automaatne liitmine neid veel valimiskünnisest üle ei viiks.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Eesti Ekspress

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