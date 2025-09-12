Lukas soovitab vägivalda õhutanud juutuuberil Isamaas kandideerimisest loobuda

"Jah, mina soovitan seda," ütles Lukas intervjuus ERR-ile vastuseks küsimusele, kas ta soovitab Kärneril võtta oma kandidatuur Isamaa nimekirjast ise tagasi, kuna erakond enam nimekirjas muudatusi teha ei saa.

Tänavu veebruaris Isamaasse astunud Kärner (28), Youtube'i esinejanimega Istoprocent paistab oma sotsiaalmeediapostitustes pidevalt silma talitsematu kõnepruugi ning viha õhutamisega kõigi ja kõige vastu, olles muu hulgas kirjutanud ka, et sotsid tuleks seina äärde panna ja pumppüssiga maha lasta, kirjutas neljapäeval Tartu Postimees.

Lukase sõnul on ta sellest väga ärritunud. "Sellepärast, et Isamaa on rahvuslik demokraatlik erakond ja ennast üles ehitanud Eesti Vabariigis väga tükk aega ning selline harimatu jutt meiega seostatuna on väga valus," tõdes ta.

"Inimene, kes kandideerib Tartu linnavolikokku, peab pakkuma turvatunnet ja olema veenev vastutajana. Ja selle tõttu muidugi oli talle ilmselt üllatus, et hakatakse tagantjärele huvi tundma, mis ta kunagi on teinud ja milliseid postitusi [teinud]," jätkas Lukas. "Nüüd ta on öelnud, et ta seda ei tee ja on vabandanud. Ja ma loodan, et ta vabandab ka avalikult - mitte ei tõlgenda oma ütlemisi, vaid lihtsalt vabandab, sest see on lihtsalt niisugune räme ja meie ühiskonda sobimatu jutt," ütles Lukas, kes on Isamaa kandidaat Tartu linnapea kohale.

"Ja kas ta oma kandidatuuri tagasi võtab, on praegu juriidiliselt tema enda otsustada," kordas riigikogu liige Lukas.

Tartu Postimehe artiklit kommenteerinud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Lauri Läänemets kirjutas sotsiaalmeedias, et ootab Kärneri suhtes Isamaa esimehe Urmas Reinsalu selget ja ühemõttelist reaktsiooni, et sellisel inimesel ei ole Eesti poliitikas kohta.

""Rääkisime poisiga" ei tohiks olla valitsusvastutust taotlevale erakonnale kohane. See on vihkamise ja vägivalla normaliseerimine. See ei erine EKRE varasematest reaktsioonidest. Selliselt sülitate väärtustele, millele Eesti riik on rajatud. Keegi ei taha näha riiki juhtimas erakonda, mis pigistab silma kinni, kui kellegi elu kallale lubatakse minna. Siin ei ole küsimus valimistes, vaid sõnumis, mille Isamaa erakond Eesti ühiskonnale on andnud. Üleskutse tappa oma kaasmaalasi nende vaadete pärast on NKVD tegevus, mida jälestame Nõukogude Liidu okupatsiooni ajast," kirjutas Läänemets.

Sotside esimees, kes oli ka eelmine siseminister, lisas, et teab ministriajast, kui suur probleem on kaitsepolitsei ning politsei ja piirivalveameti jaoks äärmusluse kasv ning kuidas see lõhub Eesti riigi puhul seni kõrgelt hinnatud turvatunnet. Ta viitas ka äsja Ameerika Ühendriikides toimunud tapmisele, kus atentaadis hukkus konservatiivne poliitaktivist Charlie Kirk.

"Urmas Reinsalu, ootan otsustavat reaktsiooni selle teema käsitlemisel!" lõpetas Läänemets oma postituse.

ERR-il ei õnnestunud reede lõunani Isamaa esimeest Urmas Reinsalu sel teemal tabada.

Lukast intervjueeris Indrek Kiisler.