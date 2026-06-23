Reinsalu: koalitsioon tegeles pikalt Karise survestamisega

"Meil oli hommikul vestlus, milles ta tänas Isamaa erakonda toetuse eest tema tagasivalimiseks. Tunnustan presidenti selle eest, et ta tõsiselt pikka aega kaalus uuesti kandideerimist," kirjutas Reinsalu sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et presidendi otsimine parteide vahel oli jõudnud ummikusse.

"Meenutame, et viimasel ning ainsal kohtumisel 26. veebruaril ei välistanud ükski erakond Alar Karist," märkis Reinsalu. "See oli valitsusparteidele aga vaid kattevari aja võitmiseks. Pidev president Karise survestamine viimase poole aasta jooksul päädis tänasega."

Reinsalu sõnul toimus Karise survestamine loobumiseks esialgu varjatult, seejärel kasvas see aga avalikuks. "Eesti 200 teatas vastuseisust, peaminister Reformierakonna nimel võttis avalikult toetuse tagasi. Sel ajal kuluaarides mõjutati sõltumatuid saadikuid."

"Usalduskriisis valitsusparteid ei soovinud toetada ühiskonna toetust omavat presidenti. Seda põhjusel, et Alar Karis oli liialt sõltumatu. Enne parlamendivalimisi näib neid kannustavat ennekõike soov tänaste häältega ametisse panna nende hoiakuid väljendav president. See ei ole kuidagi tee usalduskriisist väljumiseks," lisas ta.

Reinsalu sõnas, et see, kuidas käituti president Karisega, ei ole aktsepteeritav ning usalduskriis on paraku süvenenud.

"Täna võivad enamushäältega valitsusparteid olla hetkeks rahulolevad, Eesti ühiskond sai täna aga kaotuse osaliseks. Isamaa arutab edasisi samme lähiajal. Kutsun Eesti kodanikke oma mõtteid väljendama. Nüüd tuleb liikuda edasi, et leida Eestile president, kes on võimeline Eesti olukorda ja probleeme ausalt hindama ning erapooletult oma rolli täitma," lõpetas ta.