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Kris Kärner liitub Tartu volikogus Keskerakonna saadikuterühmaga

Eesti
Kris Kärner
Kris Kärner Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartu linnavolikogu Keskerakonna saadikuterühmaga liitub Kris Kärner ja moodustatakse Keskerakonna fraktsioon. Keskerakonna Tartu piirkonna esimehe ja volikogu liikme Anneli Oti sõnul on koostöö aluseks eesmärk seista tartlaste huvide eest ning ühiste seisukohtade elluviimine volikogus.

"Kris Kärner sai kohalikel valimistel isikumandaadi ja seega tugeva tartlaste toetuse. Selge valijate antud mandaat on vastutus, millest ei saa ega tohigi mööda vaadata. Meie jaoks on oluline, et nende inimeste, paljuski noorte tartlaste hääl oleks volikogus võimalikult tugevalt esindatud," ütles Anneli Ott. 

Kris Kärner kinnitas, et tal on Keskerakonnaga piisav ühisosa küsimustes, mis on nii Tartu kui ka Eesti tuleviku seisukohalt olulised – noorte eneseteostuse võimalused, haridus, ettevõtlus, inimeste toimetulek ning mõistlik ja praktiline linnajuhtimine. 

"Ma ei lähe fraktsiooni selleks, et vaiksemaks jääda, vaid selleks, et minu valijate hääl oleks tugevam," ütles Kris Kärner.

"1597 inimest andsid mulle mandaadi nende eest seista. Ma võtan seda väga tõsiselt. Üksinda saab volikogus tõstatada küsimusi ja juhtida probleemidele tähelepanu, kuid poliitika eesmärk peab olema ka otsuseid muuta. Fraktsioonis on selleks oluliselt rohkem võimalusi," lausus Kärner. 

Keskerakonna pressiteates seisis, et Kris Kärner on juba näidanud, et tema hääl võib Tartu volikogus mõjutada konkreetseid otsuseid. "Tema toetusel ja opositsiooni koostöös otsustas linnavolikogu jätkata kuni 19-aastaste tartlaste erakorralise meditsiini osakonna visiiditasu hüvitamist, kuigi linnavalitsus oli kavatsenud selle pealt kokku hoida," seisis teates. 

Keskerakonda esindavad praegu Tartu linnavolikogus Anneli Ott, Irina Panova, Nikolai Põdramägi ja Artjom Suvorov. Kris Kärneri liitumise järel saab moodustada viieliikmelise Keskerakonna fraktsiooni. 

Kärneri skandaalne käitumine

Kärner kuulus Isamaasse eelmise aasta septembrini, kuid lahkus erakonnast peale seda, kui oli teinud üleskutseid poliitilisele vägivallale. Kärner oli erakonda astunud sama aasta veebruaris, kuid paistis oma sotsiaalmeediapostitustes silma viha õhutamisega, kirjutades muu hulgas, et sotsid tuleb seina äärde panna ja pumppüssiga maha lasta.

Kärner kandideeris siiski oktoobris kohalikel omavalitsuste valimistel Isamaa nimekirjas ning sai Tartu linnas paremuselt neljanda tulemuse ehk 1597 häält ning pääses volikokku.

Eelmise aasta detsembris liitus Kärner linnavolikogus Isamaa fraktsiooniga. Fraktsioonist jäi välja Tõnis Lukas, kes keeldus Kärneriga samas liidus olema.

Käesoleva aasta veebruaris otsustas Isamaa fraktsioon Kärneri siiski ka enda ridadest välja arvata.

Fraktsiooni esimees ja Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ütles, et Kärneri väljaütlemised näitavad mõistmatust selle osas, mis on poliitikule ja laiemalt avaliku elu tegelasele kohane.

"Kahjuks ei jäta tema käitumine muud võimalust, kui langetasime fraktsiooni liikmetega otsuse ta enda hulgast välja arvata. Ma loodan, et ta saab ise varem või hiljem aru, et sõnadel on tagajärjed, aga meie koostöö on selle otsusega lõppenud," ütles Kokk.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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