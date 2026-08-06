Reinsalu ei nõustu Ühtegiga, kelle sõnul pole presidendiks pürgijate seas head valikut

Kuigi kindralmajor reservis Riho Ühtegi hinnangul pole presidendikandidaadiks pürgijate seas head valikut, ei nõustu Isamaa esimees Urmas Reinsalu temaga. Samas tunnustasid nii Reinsalu kui ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart Ühtegi valmisolekut kandideerida.

Reinsalu rääkis, et Ühtegi on väärikas ja sirgeseljaline kindralmajor reservis. "Ta väärib igati tunnustust, sest oli presidendivalimiste kampaanias esimene, kes julges võtta vastutuse ja astuda sammu ette," sõnas ta. Reinsalu nentis, et võttis Ühtegit väga kaaluka ja tõsise võimaliku kandidaadina, kuna tal oli selge vaade presidendiametile.

Reinsalu ütles, et kõigil avalikkusele teadaolevatel kandidaadiks pürgijatel on oma tugevused. Ühtegi aga leidis kolmapäeval ERR-ile antud intervjuus, et ei näe häid kandidaate nende seas, kes praegu avalikult presidendikandidaadiks pürgivad.

"See, kes ei ole põllu peal rahvaga koos olnud, ei leia nendega ka õiget sidet. Mina olen olnud rahvaga koos ja ma tean, kui oluline see tegelikult tavalise inimese jaoks on. Istudes Tallinna või Brüsseli kontoris ei saa seda tunnet kunagi kätte," rääkis Ühtegi.

Reinsalu sedastas, et Ühtegil on oma nägemus presidendiameti täitmisest. Tema hinnangul on praeguseks soovi avaldanute seas kaalukaid ja tõsiseid inimesi. Eraldi tõi ta välja Ülle Madise, keda kirjeldas kui rahulikku ja selge vaatega inimest. "Ülle Madise on inimese ja professionaalina väga sümpaatne, mul ei ole selles mingit küsimust," lisas Reinsalu.

Reinsalu ei ütle välja, keda Isamaa toetab

Vaadates tulevikku on Isamaa esimehe sõnul erakonna vaade Madisele avatud. "Kõiki välja pakutud ideid tuleb käsitleda avatult, mitte ühtegi ideed välistades," sõnas ta. "Kindlasti oleme valmis nii seda kui ka laiemalt presidendivalimiste teemat arutama," sedastas Reinsalu.

Ta nentis, et Madisel on küll tugevaid eeldusi, kuid samamoodi on igal presidendikandidaadi kandidaadil oma tugevused. "Me oleme valmis otsima teiste poliitiliste jõududega ühisosa ja selle nimel jõudsasti pingutama," ütles Reinsalu.

"Kõik inimesed, kes on ise avaldanud soovi või valmidust kandideerida, peaks suhtuma sellesse avatult," selgitas ta. Isamaa esimees lisas, et erakond tahab aruteludes anda oma panuse.

Kõlvart teatas sotsiaalmeedias, et presidendiks olemine on missioon ja pingeline töö, millele peab jäägitult pühenduma. Ta nentis, et tervisemurede kõrvalt pole selline panustamine mõeldav ning tänas Ühtegit ausa otsuse eest.

"Kindlasti väärib Ühtegi tunnustust selle eest, et julges nendel valimistel oma nimega välja tulla, ilma et keegi garanteeriks talle eelnevalt hääli ning positiivset tulemust," seisis postituses.

Kõlvart tunnustas Ühtegit

Kõlvart kirjutas veel sotsiaalmeedias, et Ühtegi loobumisega kaotasid presidendivalimised ja võimalikud tulevased debatid väärika kandidaadi, kes peab oluliseks rahva kuulamist ja ühendamist. Kõlvarti hinnangul on need väärtused, mille järgmine president peaks oma ametisse kaasa võtma.

"Kindralmajor Riho Ühtegi on end varasemates ametites näidanud eeskuju ja liidrina, mis on oluline eeldus presidendirolliks. Vajadus nende omaduste järele ei kao uue presidendi puhul ka Riho Ühtegi kõrvale astumise järel," kirjutas Kõlvart.

Nii Reinsalu kui ka Kõlvart on varemgi tunnustanud Ühtegi valmisolekut kandideerida presidendiks. Mõlemad on välja öelnud, et peavad Ühtegit sümpaatseks.

Kolmapäeval teatas Ühtegi, et loobub tervislikel põhjustel presidendikandidaadiks pürgimisest. Ühtegi pakkusid presidendikandidaadina välja helilooja Sven Grünberg, ettevõtja Hugo Osula, ettevõtja ja filmimees Kris Taska, näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere ning majandusekspert Raivo Vare.

Riigikogu koguneb presidenti valima 2. septembril 2026. Kandidaadi ülesseadmiseks peab olema vähemalt 21 riigikogu liiget.