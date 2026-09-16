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Reinsalu: sotsid, ärge hiilige vastutuse eest kõrvale

Eesti
Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets.
Sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Opositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu ei nõustu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Lauri Läänemetsa seisukohaga, et erakorralised valimised viiks Eesti kaosesse ning süüdistas sotse vastutusest kõrvale hiilimises.

"Sotsid, ärge hiilige vastutuse eest kõrvale," kirjutas Reinsalu oma sotsiaalmeedia postituses.

"Lauri Läänemets (sotsiaaldemokraatide esimees - toim.) tõdeb: Kristen Michali valitsus on kaotanud legitiimsuse ja läbikukkunud. Ta loetleb õigustatult rea valdkondi ühiskonnaelus, kus segadust suurendatakse ning mille eest vastutab valitsusjuht.
See on arusaadav diagnoos. Täiesti arusaamatu on aga see, et Läänemetsa hinnangul peaks selline segadus jätkuma põhjendusel, et Michali valitsuse tagandamine tekitaks kaose," kommenteeris Reinsalu.

Reinsalu sõnul tekiks kaos vaid tänastes võimuparteides, mitte Eestis. "Inimesed tajuvad seda vastupidiselt: esimeste sammudena kaose lõpetamisena," sõnas Reinsalu.

Reinsalu kordas taas oma üleskutset erakorralisteks valimisteks.

"Läänemets esitab hoopis mulle rea tingimusi, ilma milleta ei olevat sotsidel võimalik Michali valitsusele vastu hääletada ning seeläbi sedastab, et otsekui Michali valitsusele alternatiivi ei olegi. On küll alternatiiv. Uued valimised võimaldavad kodanikel anda hinnangu Reformierakonna läbikukkunud poliitikale," märkis ta.

"Uus valitsus ei peaks sündima mitte usalduse mõttes läbikukkunud parlamendi enamust peegeldavas koosseisus, vaid läbi valimiste, kus kodanikud annavad hinnangu," lisas ta.

Reinsalu sõnul ei ole erakorralised valimised kaos, vaid kodanike tagasiside ja suunis edasiminekuks. "Selle loogika järgi oleks ka märtsikuised valimised kaos.
Ennetähtaegsed valimised on poliitilises ummikseisus aset leidnud paljudes Euroopa riikides. Valimised tooksid loodetavasti muutuse, mida nii mõnedki, ennekõike tänased võimulolijad pelgavad," lausus Reinsalu.

Eriti kummaline on Läänemetsa mure, et tagasiastunud valitsusel ei ole kohane enam võtta riigile ulatuslikke varalisi kohustusi.
Tuletan siiski meelde, et taoline olukord täpselt samamoodi saabub ka korraliste valimiste järel. Mida varem Reformierakond riigi juhtimise juurest ka varaliste otsuste mõttes kõrvaldatakse, seda parem.

Reinsalu sõnul otsivad sotsid vabandusi, et Michali valitsust mitte umbusaldada. "Mis sellise hoiaku taga on, näitab lähiaeg. Igal juhul muudab selline käsitlus poliitilises mõttes sotsiaaldemokraadid Michali valitsuse agenda eest vastutavaks. /.../ Ka opositsioonis olemine on vastutus. Selle eest ei saa põgeneda. Mingid üksikud diilid ei kaalu üles põhimõtteliste valikute raskust," sõnas Reinsalu.

Kõlvart: ootame sotsidelt selget seisukohta

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et sotsiaaldemokraatide esimees on pealtnäha uuendanud oma seisukohta valitsuse umbusaldamise kohta, aga sõnumi sisu on jätkuvalt ebaselge.

"Ta on toonud umbusaldamise eelduseks kaks tingimust – alustuseks peab Urmas Reinsalu talle näitama, et umbusalduseks on kõik vajalikud hääled koos, ning seejärel peab ta pakkuma välja alternatiivse valitsuse. Esiteks – umbusaldus on põhimõtteline seisukoht – kas erakond usaldab Michali valitsust või mitte. See põhimõte ei peaks sõltuma matemaatikast. Matemaatikast saab sõltuda küll umbusalduse tulemus, aga sellest ei peaks sõltuma kellegi seisukoht. Teiseks on arusaamatu ka tingimus, et sotsid umbusaldavad praegust valitsust juhul, kui Reinsalu näitab, mismoodi ta paneb kokku uue valitsuse," kommenteeris Kõlvart.

"Kas poleks õigem anda hoopis valijale võimalus otsustada, kes on järgmise riigikogu koosseisus ja kuidas moodustada valitsus? On selge, et tänases riigikogus, kus viiendik saadikuid on lahkunud oma senistest fraktsioonidest, ei ole ühegi valitsuse kokkupanek enam sisuliselt võimalik ja me peame selle ummikseisu ületamiseks viima läbi erakorralised valimised," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul ootab ta veel kolmapäeval sotsidelt kindlat seisukohta, kas nad toetavad valitsuse umbusaldamist või mitte.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles teisipäeval pärast tunde kestnud erakonna juhatuse koosolekut, et erakond kaaluks valitsuse umbusaldamisega ühinemist, kui Isamaa esimees Urmas Reinsalu pakub asemele uue toimiva valitsuskoalitsiooni ja näitab, et hääled umbusaldamiseks on koos.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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