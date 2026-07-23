Reinsalu: Isamaa on Indrek Laulu kandidatuurile avatud

Erakond Isamaa kohtub ükshaaval avalikkuses välja pakutud võimalike presidendikandidaatidega ja kujundab pärast kohtumisi oma seisukoha. Indrek Laulu võimalikule kandidatuurile on erakond avatud.

30 ühiskonnategelasest koosnev algatusrühm pakub Eesti presidendi kandidaadiks Estonia Klaverivabriku juhti Indrek Laulu (58).

Isamaa kohtub Lauluga neljapäeva pärastlõunal.

Erakonna esimees Urmas Reinsalu ütles, et erakond on Laulu võimalikule kandidatuurile avatud.

"Meie põhimõtteline seisukoht on, et oleme kõigi kandidaatide ja väljakäidud nimede osas avatud. Loomulikult on oluline kuulata ka Indrek Laulu seisukohti, kuidas ta kavatseb sisustada presidendi ametit ja millisena ta näeb Eesti tänast olukorda, väljavaateid ning probleeme," ütles Reinsalu.

"Ma arvan, et see on väga sümpaatne ja niisugune ajastu signaal, et kodanikud pakuvad parlamendile välja kandidaate. See on väga tõsine samm ka Indrek Laulult olla selleks vastutuseks valmis, nii et suhtun sellesse igati sümpaatiaga," sõnas Reinsalu.

Kolmapäeval kohtus erakond reservkindral Riho Ühtegiga.

Isamaa esimehe sõnul on erakond otsustanud kohtuda kõigi kaalukate inimestega, kes on ise valmis presidendi rolli täitma.

"Olen murelik, et praegu on parlamendierakondade arutelu vanematekogu näol edasi lükatud ja kaotatud on juba ligi kuu aega, aga loetud nädalate pärast on algamas presidendikandidaatide ametlik ülesseadmine parlamendis. See on ka põhjus, miks Isamaa haaras nende kandidaatidega arutelus härjal sarvist," ütles Reinsalu.

Kolmapäeval kohtus Isamaa samuti ühiskonnategelaste poolt välja pakutud kandidaadi, erukindral Riho Ühtegiga. "Arutelu kestis üle kahe tunni. See oli vägagi inspireeriv. Ma loodan, et ka tänane arutelu tuleb tõsine ja sisuline," märkis Reinsalu.

Küsimusele, kas Isamaal on plaanis kohtuda ka avalikkuses välja pakutud kandidaatide Ülle Madise, Jonatan Vseviovi ja Maive Rutega, vastas Reinsalu: "Me liigume kohtumistega edasi. Võtsime ühendust ka Ülle Madise ja Jonatan Vsevioviga, aga nende vastus oli, et nad ei käsitle ennast praegu kandidaatidena ning seetõttu meil neid kohtumisi praegu ei ole. Kindlasti on meil plaanis ka homme kokkusaamine."

Kuigi Isamaa avaldas avalikku toetust praeguse presidendi Alar Karise teisele ametiajale, otsustas Karis mitte kandideerida. Reinsalu sõnul ei ole korrektne öelda, et Laul oleks erakonna Plaan B.

"Selles loogikas ma ütleksin, et Eestil peab olema ikkagi plaan A, mis tähendab parimat sisulist kandidaati nende hulgast, kes on ise valmis seda rolli täitma," lausus Reinsalu.

Isamaa kujundab enda seisukoha eelistatud kandidaadi osas pärast pakutud kandidaatidega kohtumist.

"Loomulikult on vaja otsida parlamendis toetust sellisena, et tekiks tõenäosuslikkus äravalimiseks, ning kandidaadil on lisaks enda nõusolekule vaja vähemalt 21 parlamendiliikme toetust," lisas ta.