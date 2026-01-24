Valgas toimub üleriigiline harrastusteatrite festival

Valgas on täies hoos kolm päeva kestev üleriigiline harrastusteatrite festival. Korraldajate sõnul on näitlemine populaarne igas Eesti nurgas ning järjest keerulisem on tõmmata piiri kutseliste ja vabatahtlike teatrite repertuaarivaliku vahele.

""Hamleti" lavastamine Alamkolka külas" Põltsamaa Kuukatsujate esituses avas 19. üleriigilise harrastusteatrite festivali. Osalema pääsemiseks esitati 48 videot erinevate lavastustega, millest valiti välja 12. Kümmet neist näeb nädalavahetusel Valgas.

"Kõige tähtsam on see, et näitlejal oleks huvitav rolli luua ja et minul oleks huvitav lavastada. See tähendab, et me valime erinevaid žanreid, erinevaid maid. Loomulikult me ei tee asju ülejala, aga me ei aja taga ka viimast vinti. Harrastusteatri tükid on tavaliselt hästi "elus": tihtipeale pole kaht täiesti sarnast esinemist," rääkis Põltsamaa teatri Kuukatsujad lavastaja Keiu Kess.

Kui kooride väljund on laulupidu, siis harrastusteatritel seesama, üle kahe aasta toimuv festival. Kokku saadakse ka külateatrite festivalil ja palju käiakse üksteisel külas. Ja publikuga on nii, et vahel mängitakse neljale ja vahel neljasajale inimesele saalis. Harrastusteatrite Liidu tegevjuht

"Harrastusteater on väga iseseisev, me oleme väga vabad. Ja kui sa oled iseseisev, siis sa ise tead, millal sa teatrit teed ja kust sa raha saad. Harrastusteatritel pidevat toetust ei pruugi ollagi. Harrastusteatreid on Eestis üsna kaua olnud 400 ringis, aga nende hulgas on kooliteatrid ka," lausus harrastusteatrite liidu tegevjuht Kristiina Oomer.

Valgas toimub harrastusteatrite festival seetõttu, et seal tegutseb populaarne muusikalitrupp Kungla, mis peagi toob rahva ette "Mamma Mia".

"Anname siin ka oma panuse: teist aastat järjest toimub Säde teatri festival, kus anname oma Valgamaa harrastustruppidele võimaluse välja tulla lava peale ja ennast näidata," ütles Valga kultuurikeskuse juhataja Hardo Adamson.