X!

Valgas toimub üleriigiline harrastusteatrite festival

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Valgas on täies hoos kolm päeva kestev üleriigiline harrastusteatrite festival. Korraldajate sõnul on näitlemine populaarne igas Eesti nurgas ning järjest keerulisem on tõmmata piiri kutseliste ja vabatahtlike teatrite repertuaarivaliku vahele.

""Hamleti" lavastamine Alamkolka külas" Põltsamaa Kuukatsujate esituses avas 19. üleriigilise harrastusteatrite festivali. Osalema pääsemiseks esitati 48 videot erinevate lavastustega, millest valiti välja 12. Kümmet neist näeb nädalavahetusel Valgas.

"Kõige tähtsam on see, et näitlejal oleks huvitav rolli luua ja et minul oleks huvitav lavastada. See tähendab, et me valime erinevaid žanreid, erinevaid maid. Loomulikult me ei tee asju ülejala, aga me ei aja taga ka viimast vinti. Harrastusteatri tükid on tavaliselt hästi "elus": tihtipeale pole kaht täiesti sarnast esinemist," rääkis Põltsamaa teatri Kuukatsujad lavastaja Keiu Kess.

Kui kooride väljund on laulupidu, siis harrastusteatritel seesama, üle kahe aasta toimuv festival. Kokku saadakse ka külateatrite festivalil ja palju käiakse üksteisel külas. Ja publikuga on nii, et vahel mängitakse neljale ja vahel neljasajale inimesele saalis. Harrastusteatrite Liidu tegevjuht

"Harrastusteater on väga iseseisev, me oleme väga vabad. Ja kui sa oled iseseisev, siis sa ise tead, millal sa teatrit teed ja kust sa raha saad. Harrastusteatritel pidevat toetust ei pruugi ollagi. Harrastusteatreid on Eestis üsna kaua olnud 400 ringis, aga nende hulgas on kooliteatrid ka," lausus harrastusteatrite liidu tegevjuht Kristiina Oomer.

Valgas toimub harrastusteatrite festival seetõttu, et seal tegutseb populaarne muusikalitrupp Kungla, mis peagi toob rahva ette "Mamma Mia".

"Anname siin ka oma panuse: teist aastat järjest toimub Säde teatri festival, kus anname oma Valgamaa harrastustruppidele võimaluse välja tulla lava peale ja ennast näidata," ütles Valga kultuurikeskuse juhataja Hardo Adamson.

Toimetaja: Marko Tooming

mõtle järele!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:11

USA föderaalagendid tulistasid Minneapolises mehe surnuks Uuendatud

21:54

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

21:42

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:28

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

21:17

Fotod: Pärnu lahe jääl avati taas kohvik

21:14

Ööl vastu pühapäeva langeb temperatuur kuni -25 kraadini

21:11

Valgas toimub üleriigiline harrastusteatrite festival

21:07

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

21:03

Viipekeelsed uudised

20:49

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

23.01

Venemaa võib hakata nõudma välismaal elavatelt Vene kodanikelt registreerumist

15:05

USA piirab oma rolli Euroopa ja Lõuna-Korea kaitsmisel Uuendatud

23.01

Transpordiamet kavatseb lammutada Tartumaal asuva Luunja silla

15:38

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

23.01

Abu Dhabis lõppes USA-Venemaa-Ukraina kõneluste esimene voor Uuendatud

18:46

Ukrainas sai Vene rünnakutes surma üks ja viga 23 inimest Uuendatud

23.01

Venemaa tunnistas, et ristleja Moskva uputas Ukraina

08:57

Psühhiaater Madis Parksepp: eestlased usuvad ravimitesse rohkem kui endasse

17:27

Trump ähvardab Kanadat sajaprotsendise tollimaksuga Uuendatud

13:22

Air France peatab lennud Dubaisse, KLM Lähis-Idasse

ilmateade

loe: sport

21:54

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

21:28

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

21:07

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

20:49

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

loe: kultuur

16:53

Galerii: esilinastus Terje Toomistu doksari "Piirideta põlvkond"

15:31

Erik Alalooga: ma olen kunstnikutöös oma kirgastumise leidnud

13:38

Galerii: Fotografiskas avati fotokunstnik Anton Corbijni ülevaatenäitus

10:03

Saatesari "Džässi kuld" keskendub Eesti džässheliloojate omaloomingule

loe: eeter

13:45

Elina Pähklimägi: August von Kotzebue oli oma aja Michael Jackson

12:06

Otepää talveöölaulupeost saab osa ka ETV vahendusel

11:03

84-aastane mäesuusahunt: adrenaliin tõmbab mind

10:12

Galerii: "Rakett 69" võistlus jätkub riigipiiri kontrollimisega

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (24.01.2026 18:00:00)

23.01

Vormsi tahab saare ainsa poe alles hoida

23.01

Päevakaja (23.01.2026 18:00:00)

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 15:00:00)

23.01

ERK peab ühinemiskõnelusi teise väikeparteiga

23.01

Kallas: Euroopal peab olema rohkem enesekindlust

23.01

Raadiouudised (23.01.2026 12:00:00)

23.01

Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu jõuab peagi riigikokku

23.01

Ilm läheb veelgi külmemaks

23.01

Kantar Emor: Keskerakonna toetus tõusis seitsme aasta kõrgeimale tasemele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo