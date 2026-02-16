Holland plaanib hakata maksustama realiseerimata kapitalitulu

Hollandi valitsus ja parlamendi alamkoda kiitsid heaks vastuolulise maksureformi, mille kohaselt hakatakse maksustama realiseerimata kapitalitulu. Maks peaks jõustuma 2028. aastal, kuid see vajab veel parlamendi ülemkoja ehk senati heakskiitu.

Realiseerimata kapitalitulu on investeeringu väärtuse kasv, mida pole veel müügiga realiseeritud. Näiteks kui investor on ostnud 100 euro eest aktsiaid ja nende turuväärtus on kerkinud 150 euroni, siis realiseerimata kasum on 50 eurot.

Seega kasum eksisteerib ainult niiöelda paberil. Tavaliselt maksustataksegi kapitalikasumit alles siis, kui vara on müüdud.

Holland plaanib aga hakata alates 2028. aastast maksustama ka ainult paberil olevat tulu ehk realiseerimata kapitalikasumit. Seega peavad inimesed maksma maksu tulu eest, mida nad ei ole tegelikult veel kätte saanud.

Maksumäär saab olema 36 protsenti, see on suunatud peamiselt likviidsetele varadele nagu aktsiad, võlakirjad ja krüptoraha. Mõned varad, näiteks kinnisvara, jäävad traditsioonilise kasumimaksu alla.

Hollandi 150-liikmelises parlamendi alamkojas hääletas maksumuudatuse poolt 93 saadikut. Maks hakkab kehtima alates 2028. aastast, kuid täielikuks jõustumiseks vajab see veel ka senati heakskiitu.

Kavandatav maks on tekitanud Hollandis teravat vastukaja. Kriitikud leiavad, et see võib kahjustada Hollandi investeerimiskliimat ning kapital võib riigist lahkuda.

Hollandi valitsus on teatanud, et kui uut maksu ei kehtestata, jääb riigikassa ilma 2,3 miljardist eurost.