Hannes Hanso: ma oleksin hea president, olen valmis kandideerima

"Vastab tõele, et paar-kolm erakonda on minu võimalikku kandidatuuri mingites formaatides arutanud. Ka laiemas ringis. Mis on iseenesest suur au minu jaoks," ütles Hanso teisipäeval Vikerraadio saates "Uudis+".

Vastates saatejuht Arp Mülleri küsimusele, mida ta ütleks, kui erakonnajuhid teeks talle ettepaneku kandideerida presidendiks, sõnas Hanso: "Mis ma vastaksin? Meil on keeruline oma pereelu uuesti ümber sättida, aga mina oleksin kindlasti selleks valmis. Ma ei kahtle, ma oleksin hea vabariigi president."

Hanso selgitas, et ta on olnud linnapea, volikogus, riigikogus, väliskomisjoni esimees, riigikaitsekomisjoni esimees, kaitseminister ja isegi Euroopa Parlamendis lühidalt.

"Kui need on need kogemused ja kompetentsid, mida otsitakse, siis oleks isegi vastutustundetu kodanikuna öelda "ei", kui minu peale on võimalik ehitada selline konsensus. Et ma ei võtaks seda vastutust. Siis tuleb oma kaardid uuesti ümber mängida ja lapsed oleks ka väga õnnelikud, et nad saaks lõpuks taas Eestis elada. Ühesõnaga, Hannes Hanso püssi põõsasse ei viskaks ja ütleks "jah"."

Hanso sõnul ei meeldi talle see olukord, mis praegu Eesti presidendi valimiste ümber on tekkinud.

"Maailm on ebastabiilne ja turbulentne. Meil oleks vaja mingit selgust ja inimesed võiks olla ausad. Kui neil on mingi ambitsioon saada presidendiks, võiks seda nii öelda. Ole mees ja ütle või ole naine ja ütle: jah, olen huvitatud. Minu meelest peab meil kõigil olema vastutus asjade eest. Selline põõsa tagant asjade vaatamine või keerutamine või et hoian ukse lahti, aga midagi ei ütle, seda hirmu tegelikult ei ole ju vaja. See on suurim au, mis saab inimesel olla. Olla riigipea, riigi juht."

Hannes Hanso oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige veebruarist 2009 kuni juunini 2019.