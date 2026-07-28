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Erakonnad Hansole toetust andma ei tõtta

Eesti
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Foto: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA-s asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks. Eri erakondade poliitikute kinnitusel on Hanso igati väärikas ja kaalumist väärt kandidaat, aga oma toetust nad sellegipoolest talle andma ei tõtta.

Riigikogus keskerakonna fraktsiooni juhtiva Lauri Laatsi sõnul on nemad kogu aeg soovinud, et oleks mitmeid presidendi kandidaadi kandidaate kelle vahel valida. 

Hanso võimalikku kandideerimist presidendiks Keskerakond arutanud ei ole, kuid  teda peetakse igati vääriliseks kandidaadiks.

Laatsi sõnul on veel vara öelda, kas erakond paneb oma käe alla, kui riigikogus hakatakse Hanso kandidatuurile allkirju koguma.

"Meie ootame veel kandidaate ja me kindlasti otsustame, teeme selle otsuse kuskil augustikuus," sõnas Laats.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnul ei ole erakond Hanso võimalikku kandidatuuri arutanud.

"See on sümpaatne, kui inimesed leiavad endas valmidust niisugust missiooni kanda ja ütlevad seda selgelt välja. Isamaa erakond ei ole tema kandidatuuri arutanud, aga kindlasti on ta tõsiseltvõetav diplomaatilise kogemusega inimene. Praegu oleme sellel seisukohale, et praeguses faasis me välistavaid seisukohti ei kujunda," ütles Reinsalu.

Hanso kunagine koduerakond, sotsiaaldemokraadid teda esimese valikuna ei näe ning toetavad praeguse õiguskantsleri Ülle Madise kandidatuuri.

"Mis puudutab Hannes Hansot, siis ta on kindlasti väärikas kandidaat, tema nimi on läbi käinud ka erinevatest vestlustest varasemalt. Meie praegune esialgne hinnang ütleb, et tema kandepind või toetus parlamendis ei ole nii suur, kui on Ülle Madisel," rääkis SDE aseesimees Tanel Kiik.

Riigikogus ilma Reformierakonna toetuseta presidenti valida pole võimalik.

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga ütles "Aktuaalsele kaamerale", et erakond toetab Madise võimalikku kandidatuuri. Madise ise on öelnud, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. 

"Reformierakond toetab Ülle Madise kandidatuuri nagu ka kaks teist parlamendi erakonda – sotsid ja Eesti 200. Siin ootaks seisukohta Keskerakonnalt, EKRE-lt ja miks mitte Isamaalt. Kui üks toetaks Ülle Madise kandidatuuri, siis oleks matemaatiliselt kindel, et ta ka riigikogus ära valitakse," sõnas Vaga.

Teisi välja käidud kandidaate hakkab erakond kaaluma ainult juhul, kui õiguskantsler peaks ütlema ei.

"Hannes Hanso on väga tubli suursaadik ja soovin talle edu Washingtonis, tema järgmisel postil," lisas Vaga.

Oma valmisolekust kandideerida on teatanud veel ettevõtja Indrek Laul, euroametnik Maive Rute ja erusõjaväelane Riho Ühtegi.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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