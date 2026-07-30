Michal: Reformierakond toetab Ülle Madiset, uusi kandidaate pole vaja

Reformierakond toetab üksmeelselt Ülle Madise kandidatuuri Eesti presidendiks ega pea vajalikuks uute kandidaatide esitamist. Peaminister Kristen Michal loodab, et teised erakonnad avaldavad Madise kandidatuuri toetuseks selge seisukoha.

Michal rääkis ERR-ile antud intervjuus, et tema erakond ei pea vajalikuks uute presidendikandidaatidega välja tulla. "Meie Reformierakonnaga oleme selgelt öelnud, et toetame Ülle Madise kandidatuuri," lisas ta.

Reformierakonna liikmed loodavad, et Madise võtab selle vastutuse kanda. "Meie hääletaks tema poolt hea meelega," selgitas Michal.

Peaminister usub, et Madisel võiks olla toetajaid nii liberaalses kui ka konservatiivses tiivas. "Tal võiks olla ühendav roll," sõnas Michal. Ta usub, et Madisel oleks suurim toetus Eestis presidendi rollis.

Michali hinnangul võiks teised poliitilised jõud ka seisukoha võtta. "Kui see seisukoht oleks kujundatud ja pooldav, ma usun, et Ülle Madisel oleks ka roll kandideerida ja kogu poliitilist välja ühendada," sedastas Michal.

Endine peaminister ja Reformierakonna endine esimees Andrus Ansip rääkis, et avalikkuse ees on jäetud mulje, nagu Ülle Madiset toetaks vaid Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid. Tema sõnul näib, nagu Reformierakond ei toetaks Ülle Madise kandidatuuri.

"Reformierakond toetab sada protsenti Madise kandidatuuri. Selles pole kõhklust ega kahtlust," selgitas ta.

Presidendikandidaatide ülesseadmine algab 21. augustil. Praegu on oma kindel kandidaat vaid EKRE-l ja selleks on Mart Helme, kuid presidendikandidaadi ülesseadmiseks riigikogus on vaja vähemalt 21 häält. EKRE-l neid nii palju pole.