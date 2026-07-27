Võimuerakonnad ja SDE: Madise kandidatuur seisab Isamaa ja Keskerakonna taga

Erakonnad ei näi suutvat omavahel ära jagada, kuidas peaks toimuma õiguskantsler Ülle Madise võimalik saamine presidendikandidaadiks. Valitsuskoalitsiooni erakonnad Reformierakond ja Eesti 200 ning sotsiaaldemokraadid ise selleks konkreetseid samme astunud pole, samas näitavad nad süüdistavalt Isamaa ja Keskerakonna poole.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets peab ühisosa selgitamiseks vajalikuks riigikogu vanematekogu kokkukutsumist.

Läänemets ütles, et Ülle Madisel võiks olla kolme erakonna ja mitme aknaaluse toetus. Ta lisas, et kuna valitsuskoalitioonis ja eriti Reformierakonnas on aga segadus suur, ei pruugi sealt kõiki hääli tulla.

"Seetõttu oleks hea teada, mida arvavad nii Isamaa kui ka Keskerakond," rääkis Läänemets.

Ta selgitas, et praegu pole need kaks erakond oma seisukohta ühegi kandidaadi osas kujundanud. Kui nüüd vanematekogu koguneks, oleks hea, kui Keskerakond ja Isamaa ütleks oma seisukoha välja.

"Kui see peaks olema juhtumisi Ülle Madise suhtes toetav, siis riigikogu enamuse poolt tehtud ettepanek võiks luua olukorra, kus Madisel oleks kergem jah-sõna öelda," sedastas Läänemets. Ta lisas, et praegu on kõik Isamaa ja Keskerakonna taga kinni. Võimaliku ühiskandidaadi leidmiseks olekski Läänemetsa hinnangul vaja vanematekogu kogunemist.

Lauri Läänemets Autor/allikas: SDE

Läänemetsa sõnul on nii tema kui ka veel mõned poliitikud teinud ettepaneku vanematekogu kokku kutsuda. "Koalitsioon kardab midagi, et nad seda kokku ei kutsu, aga ma pole täpselt aru saanud, mida nad kardavad," rääkis ta. Läänemetsa hinnangul on otsustusjulguse puudumine iseloomustanud pidevalt praeguse valitsuse juhtimist.

Riigikogu esimees Lauri Hussar väitis, et Läänemets pole talle helistanud ega kirjutanud vanematekogu osas. "Ta peaks oma meilboksi üle vaatama," lisas Hussar.

"Ma kardan, et lõppkokkuvõttes ei saa me Isamaa ega Keskerakonna vastust enne, kui vanematekogu koguneb," nentis Läänemets, kes usub, et kui keegi asuks Ülle Madiset toetama, võiks see päädida kindla presidendikandidaadiga ja siis saaks minna ka valimistele konkreetse kandidaadiga.

Hussar rääkis, et juuli on kandidaatide sõelumiseks ja paremate kandidaatide leidmiseks. August on kandidaatide vormistamiseks ja september presidendi valimiseks. "Selles ajagraafikus praegu kõik liigubki ja augustis koguneb ka riigikogu vanematekogu, et arutada võimalikke kandidaate," sõnas ta.

Hussar väitis, et augusti teiseks või kolmandaks nädalaks peaks olema kandidaadid vormistatud ehk vanematekogu peab enne seda toimuma. Läänemetsa hinnangul peaks vanematekogu kogunema juba sel nädalal.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas rääkis, et osa erakondade juhtidel pole tõenäoliselt soovi ühist kandidaati kokku leppida. Ta selgitas, et sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja Eesti 200 on avaldanud toetust Ülle Madisele, kuid Isamaa ega Keskerakond pole vastust andnud.

Kallas kahtleb, et Isamaa ja Keskerakonna juhid oleks nõus presidendikandidaadis kokku leppima, kui erakondade esimehed koos maha istuks ja seda arutama hakkaks.

Keskerakond vastab umbmääraselt

"Peaminister on helistanud Keskerakonna juhile ja temaga on räägitud Ülle Madise toetamisest," sõnas Kallas. Ta nentis, et Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvarti vastus olevat olnud umbmäärane.

Kallas rääkis, et erakondade juhtide vahel on olnud vestlusi telefoni teel ning tema ootaks Keskerakonnalt selgemaid vastuseid. Ta lisas, et erakonnad kasutavad presidendivalimisi oma riigikogu valimiste kampaaniaks ära.

Üldjoontes arvas Kallas, et arutelud erakondade juhtide vahel ei tooks erilist tulemust ühise presidendikandidaadi leidmises. "Mitte kõigi erakondade huvi pole president riigikogus ära valida," tõdes ta.

Kallas loodab, et Keskerakond ja Isamaa näitavad üles riigimehelikkust ja on valmis ühise presidendikandidaadi osas kokkuleppele jõudma. "Arvestades seda, et Ülle Madise toetus ühiskonnas on väga suur, oleks see neist väga riigimehelik, kui nad oma erakondlikud või muud huvid kõrvale lükkaks ja oleks valmis kokkuleppe tegema," nentis ta.

Ka riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak rääkis, et on kutsunud Isamaad ja Keskerakonda üles koostööle. "Piisab sellest, kui nad teevad enda sees otsuse ja julgevad ka välja öelda, kas toetavad Madiset või mitte," sõnas ta. Pillak lisas, et erakondade esimehed ei pea omavahel kohtuma, et erakonnad oma eelistuse välja ütleks.

"Meil oli kevadel laiendatud vanematekogu, kus olid erakonna esimehed suures osas laua taga ja kahjuks see lõppes Isamaa mängulustiga," sedastas Pillak. Seetõttu on tal ka rohkem usku sellesse, kui erakonnad isekeskis otsuse teevad. Pillak on optimistlik, et erakonnad leiavad ühiskandidaadi ning ta loodab, et Madise on nõus presidendiks kandideerima.

Urmas Reinsalu. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et erakond pole ühtegi kandidaati välistanud. Ta lisas, et on korduvalt kutsunud üles nii koalitsiooni kui ka parlamendi esimeest vanematekogu viivitamata kokku kutsuma, et arutada erakondade seisukohti ja ootusi.

Reinsalu rääkis, et fraktsioon tegi möödunud nädalal viiele inimesele, kes on kandideerimiseks valmidust avaldanud, ettepaneku kohtuda. Nendeks olid Riho Ühtegi, Indrek Laul, Maive Rute, Jonatan Vseviov ja Ülle Madise. Kaks viimast olla öelnud, et nemad ei käsitle ennast kandidaatidena. Reinsalu nentis, et ülejäänud kolme käest saadud teave on selline, mida tasuks ka parlamendi vanematekogus arutada.

Ta kutsus üles teisi poliitjõude olema avatud meelega ning mitte välistama ennatlikult ühtegi kandidaati.

Keskerakonna aseesimees Lauri Laats rääkis, et Madise on Keskerakonna nimekirjast võimaliku presidendikandidaadina läbi käinud. Ta selgitas, et Madise oleks kindlasti väärikas kandidaat, aga ta kandidatuur tuleb kõne alla, kui ta ka ametlikult kandidaadina välja tuleb.

Laats sõnas, et kui Madise nõudmine oleks, et ta peab eelnevalt saama 68 häält kokku ja alles siis kandideerib, oleks see presidendi määramine, mitte valimine. "Ma arvan, et see poleks kõige õigem viis Eesti Vabariigis presidendi valimiseks," ütles ta.

Laats sedastas, et Madise on väga väärikas tõenäoline kandidaat ja Keskerakond kaalub tõsiselt tema kandidatuuri, kui Madise kandidaadina välja tuleb.

Presidendikandidaatide ülesseadmine algab 21. augustil. Praegu on oma kindel kandidaat vaid EKRE-l ja selleks on Mart Helme.