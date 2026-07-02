X!

Michal: me kindlasti toetaksime Madiset presidendikandidaadina

Eesti
Peaminister Kristen Michal.
Peaminister Kristen Michal. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et Reformierakond on valmis Ülle Madiset presidendikandidaadina toetama, aga selleks peaks Madise oma kandideerimissoovi välja ütlema.

"Me kindlasti toetaksime teda, aga selleks ta peaks ikkagi ise ju ütlema, et ta on nõus kandideerima," ütles Michal valitsuse pressikonverentsil ERR-i küsimusele vastates.

"Raske on asuda toetama ette inimest, kui teda ei ole, sest presidendivalimiste start läks minu meelest täitsa vales suunas minema, kui ei olnud teada, kas istuv president kandideerib või mitte, ja kõik asusid poolt ja vastu seisukohti võtma ja teda kaissu võtma, et temaga juba kuhugi uuesti minema hakata. See läks halvasti. Ülle Madisega võiks see nüüd paremini olla. Reformierakondlaste arvates ta on üks nendest kandidaatidest, kes võiks olla president tulevikus. Me hea meelega toetaks teda. Mina isiklikult toetaks teda väga hea meelega ja ma arvan, et me ei pea mingit küsitlust sees tegema. Ametlikud otsused teeme siis, kui kandidaadid on olemas," rääkis Michal.

Michal ütles, et Madise teeb õiguskantslerina oma tööd erapooletult ja õiglaselt. "Ta teeb õiguskantsleri tööd nii, et ta kaalub mõlemaid seisukohti. Alati need otsused ja seisukohad ei ole kuidagi valitsusele meeldivad, tihtipeale on need kriitilised. Aga see on aus roll, mida ta on täitnud," sõnas ta.

"Mis on veel oluline, on see, et Ülle Madise täidab ka seda rolli õiguskantslerina nii, et ta hoiab au sees põhiseaduslikke väärtusi. See on üks asi, mis on kindlasti presidendi üks põhiroll lisaks esindamisele ja paljule muule. Ülle on läbi erinevate valitsuste olnud ka meie valitsuste juures, erinevates julgeolekukabinettides ja momentides. Ta teab väga hästi, mis on meie välis- ja julgeolekupoliitika alused, võtab sellest osa ja räägib kaasa," kommenteeris Michal.

Michal hindas, et juulikuu kulub kandidaatide kompamisele ja erakondade omavahelisele suhtlemisele. Riigikogu vanematekogu võiks Michali sõnul kokku tulla juuli lõpus või augustis. "Siis jääb kenasti umbes kuu aega selleks, et kandidaatide ülesseadmist ja esimesi voore arutada," ütles Michal.

Michali sõnul ei juhtu ka midagi kui isegi valijameestekogu ei suuda presidenti ära valida. "Sama juhtus 2016. aastal. See tuleb siis põhiseaduse järgi parlamenti tagasi. Nii et see mehhanism on olemas ja president saab alati valitud," ütles peaminister.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhid pakkusid kolmapäeval presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madiset. Hiljem teatas ka Eesti 200, et on valmis Madiset presidendiks pürgimisel toetama. Ka Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et Reformierakonnas oleks Madisele tugev toetus.

Madise ütles neljapäeval, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. "Tänan kõiki, kes on minule toetust avaldanud, kuid ma ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. Olen õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkan sellest põhimõttest lähtudes oma tööd," ütles Madise.

Presidendivalimiste esimene voor on 2. septembril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

UUS saade

altpop festival

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:31

Ukraina süütas õhurünnakuga Kstovo naftatöötlemistehase Venemaal Uuendatud

13:29

Michal: me kindlasti toetaksime Madiset presidendikandidaadina

13:21

Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

13:18

Juustutootja Andre Farm lahkus suurematest jaekettidest

13:08

Saksa prokuratuur süüdistab Ukrainat Nord Streami sabotaaži tellimises

13:07

Raadio 2 lülitub tundideks festivalile Tartu Punch

12:51

Eesti judokad jõudsid kadettide EM-il kahel korral esiviisikusse

12:42

Riik plaanib Pärnu lennujaama ja Kihnu lennuvälja käitamise üle anda

12:29

Külma armastav bakter aitab kartulisalatil kauem värske püsida

12:20

Raadiouudised (02.07.2026 12:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

01.07

Ukraina ründepolk piinas mitmeid mobiliseerituid

01.07

Kane'i viimase veerandtunni väravad saatsid Inglismaa kaheksandikfinaali Uuendatud

01.07

Telegraph: Putin tugevdas oma isiklikku julgeolekut

01.07

Sõja 1589. päev: Ukraina ründas Venemaa naftarajatist ja sõjatehast Uuendatud

01.07

Vare: Venemaa üritab raudteevedude keeluga suunata rohkem kaupa oma sadamatesse

06:13

Politico: Venemaa majandus sõidab aurude peal

01:53

Kaotusseisust välja tulnud Belgia võitis lisaaja üleminutite penaltist

01.07

Politsei muudab mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist

01.07

Ülikoolides on eelistatud erialad, mis võiks tagada tasuva töökoha

06:39

Tallinnas on lisaks loomulikule iibele muutunud negatiivseks ka rändeiive

ilmateade

SPORT

13:21

Keila KK-ga ühineb Sverre Aav

12:51

Eesti judokad jõudsid kadettide EM-il kahel korral esiviisikusse

12:17

Karelson võitis Jerevanis kõrgetasemelise maadlusturniiri

11:43

Jacobs jooksis 100 meetrit läbi aegade kolmanda ajaga

loe: kultuur

10:34

Konservaator: Põldroosi gobelääni puhastamiseks ja konserveerimiseks on viimane hetk

01.07

Sony lõpetab 2028. aastal Playstationi mängude plaatidena välja andmise

01.07

Avignoni teatrifestivalil esitletakse Piret Jaaksi näidendiga kogumikku

01.07

Florian Wahl kaebekoori projektist: võtsime negatiivsed asjad ja laulsime end ilusasse kohta

loe: eeter

13:07

Raadio 2 lülitub tundideks festivalile Tartu Punch

11:41

Elina Reinold: kolmanda lapsega sain emaelu päriselt nautida

10:34

Konservaator: Põldroosi gobelääni puhastamiseks ja konserveerimiseks on viimane hetk

10:34

Liis Lemsalu: jalkafänni elu on päris korralik tunnetemöll

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (02.07.2026 09:00:00)

01.07

Paide linnavalitsus ostis kinnistu Vabadussõja ausamba tarbeks

01.07

Päevakaja (01.07.2026 18:00:00)

01.07

Väikesaarte laevaliinide parvlaeva hankel esitasid pakkumise neli Eesti ettevõtet

01.07

Eestis tunnevad end sagedamini üksildaselt noored ja vähemusgruppide esindajad

01.07

Kõrgkoolidesse esitati viimaste aastate suurim hulk kandideerimisavaldusi

01.07

Eesti Raudtee sai Venemaa otsusest raudteevedude piiramise kohta teada viimasel hetkel

01.07

Raadiouudised (01.07.2026 15:00:00)

01.07

Raadiouudised (01.07.2026 12:00:00)

01.07

Töö- ja puhkeaja rikkumised puudutavad enim välismaalasi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo