Michal: me kindlasti toetaksime Madiset presidendikandidaadina

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles, et Reformierakond on valmis Ülle Madiset presidendikandidaadina toetama, aga selleks peaks Madise oma kandideerimissoovi välja ütlema.

"Me kindlasti toetaksime teda, aga selleks ta peaks ikkagi ise ju ütlema, et ta on nõus kandideerima," ütles Michal valitsuse pressikonverentsil ERR-i küsimusele vastates.

"Raske on asuda toetama ette inimest, kui teda ei ole, sest presidendivalimiste start läks minu meelest täitsa vales suunas minema, kui ei olnud teada, kas istuv president kandideerib või mitte, ja kõik asusid poolt ja vastu seisukohti võtma ja teda kaissu võtma, et temaga juba kuhugi uuesti minema hakata. See läks halvasti. Ülle Madisega võiks see nüüd paremini olla. Reformierakondlaste arvates ta on üks nendest kandidaatidest, kes võiks olla president tulevikus. Me hea meelega toetaks teda. Mina isiklikult toetaks teda väga hea meelega ja ma arvan, et me ei pea mingit küsitlust sees tegema. Ametlikud otsused teeme siis, kui kandidaadid on olemas," rääkis Michal.

Michal ütles, et Madise teeb õiguskantslerina oma tööd erapooletult ja õiglaselt. "Ta teeb õiguskantsleri tööd nii, et ta kaalub mõlemaid seisukohti. Alati need otsused ja seisukohad ei ole kuidagi valitsusele meeldivad, tihtipeale on need kriitilised. Aga see on aus roll, mida ta on täitnud," sõnas ta.

"Mis on veel oluline, on see, et Ülle Madise täidab ka seda rolli õiguskantslerina nii, et ta hoiab au sees põhiseaduslikke väärtusi. See on üks asi, mis on kindlasti presidendi üks põhiroll lisaks esindamisele ja paljule muule. Ülle on läbi erinevate valitsuste olnud ka meie valitsuste juures, erinevates julgeolekukabinettides ja momentides. Ta teab väga hästi, mis on meie välis- ja julgeolekupoliitika alused, võtab sellest osa ja räägib kaasa," kommenteeris Michal.

Michal hindas, et juulikuu kulub kandidaatide kompamisele ja erakondade omavahelisele suhtlemisele. Riigikogu vanematekogu võiks Michali sõnul kokku tulla juuli lõpus või augustis. "Siis jääb kenasti umbes kuu aega selleks, et kandidaatide ülesseadmist ja esimesi voore arutada," ütles Michal.

Michali sõnul ei juhtu ka midagi kui isegi valijameestekogu ei suuda presidenti ära valida. "Sama juhtus 2016. aastal. See tuleb siis põhiseaduse järgi parlamenti tagasi. Nii et see mehhanism on olemas ja president saab alati valitud," ütles peaminister.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhid pakkusid kolmapäeval presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madiset. Hiljem teatas ka Eesti 200, et on valmis Madiset presidendiks pürgimisel toetama. Ka Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et Reformierakonnas oleks Madisele tugev toetus.

Madise ütles neljapäeval, et ta ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. "Tänan kõiki, kes on minule toetust avaldanud, kuid ma ei ole kandideerimiseks kellelegi nõusolekut andnud. Olen õiguskantslerina endiselt erapooletu ja jätkan sellest põhimõttest lähtudes oma tööd," ütles Madise.

Presidendivalimiste esimene voor on 2. septembril.