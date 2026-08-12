Isamaa fraktsioon võõrustas Toompeal Tiit Landi

Isamaa esimees Urmas Reinsalu sõnas ERR-ile antud intervjuus, et kohtumine Landiga oli ehe ja aus. "Meid ootab esmaspäeval ees kohtumine õiguskantsler Ülle Madisega, siis juba kandidaadi rollis," lisas ta.

Reinsalu ütles, et kui Madisega on esmaspäeval kohtumine toimunud, on ära kuulatud kõik kaalukamad kandidaadid. Seejärel saab Isamaa teha oma otsuse.

Land sõnas, et kohtumisel räägiti erinevatest teemadest. "Perepoliitikast rääkisime väga palju," nentis ta. Landi hinnangul on üks olulisimaid probleeme praegu rahvastiku kahanemine. "Teeksin mida iganes, et seda trendi pöörata," lisas ta.

Land ütles, et kui tema saab 21 toetushäält, siis on ta kandidaat.

"Rektorite ja akadeemia presidendi ettepanek parlamendile kaaluda rektor Tiit Landi presidendi ametisse on tõsine signaal nii ühiskonnale kui ka rahvaesinduse liikmetele," kirjutas Isamaa esimees Urmas Reinsalu teisipäeval sotsiaalmeedias. Ta tunnustas Landi valmisolekut presidendina vastutust kanda.

Riigikogus presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja 21 saadiku toetust. Ettepaneku Landile kandideerida presidendiks tegid Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja teaduste akadeemia president Mart Saarma.

"Olen selle üle tõsiselt mõelnud ja valmis kandideerima, kui mind üles seatakse. Mind julgustab pikaajaline juhtimiskogemus ning tuntus haridus- ja teadusmaastikul. Olen õppinud ja töötanud välismaal, mulle ei ole võõras rahvusvaheline suhtlus," märkis Land teisipäeval sotsiaalmeedias.

"Presidendiameti jaoks olen keemilist terminit kasutades neutraalne. Ma ei ole ühe erakonna kandidaat. Presidendi ülesanne eeldab piisavalt laia usaldust. Kui riigikogu liikmed leiavad, et minu kogemus ja väärtused võiksid selles rollis Eestile kasulikud olla, siis olen valmis selle vastuse võtma," lisas praegune Tallinna tehnikaülikooli rektor.

Kolmapäeval kell 15.30 kohtub Land ka Keskerakonnaga.