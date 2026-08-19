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Reinsalu: presidendiks saades esitab Madise uue õiguskantsleri kandidaadi

Eesti
Ülle Madise
Ülle Madise Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kui õiguskantsler Ülle Madisest peaks saama president, pakub tema riigikogule uue õiguskantsleri kandidaadi, rääkis Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul ei jäänud esmaspäeval presidendikandidaadi ja õiguskantsleri Ülle Madisega puudutamata ka see, kuidas uus õiguskantsler valitud saab, kui Madisest peaks saama president.

Kuna Madise volitused õiguskantslerina lõppevad presidendi ametisse astumisel, jääb tema õlule ka uue õiguskantsleri kandidaadi pakkumine riigikogule. 

"Erakorralisel õiguskantsleri ametikoha vabanemisel on presidendil kohustus esitada parlamendile kandidaat nelja kuu jooksul," ütles Reinsalu. Kuniks uut õiguskantslerit ametisse määratud pole, täidab vastavaid tööülesandeid õiguskantsleri kohusetäitja.

Esmaspäevasel kohtumisel Isamaaga kinnitas Madise, et kui temast saab president, on tema jaoks oluline kompetentse ja professionaalse juristi leidmine õiguskantsleri ametisse," rääkis Reinsalu. 

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart kirjutas oma sotsiaalmeediapostituses, et kui Madisest saab president, määrab uue õiguskantsleri Reformierakond.

Sellega ei nõustunud Reinsalu, kes märkis, et Madise ei käsitle ennast koalitsiooni kandidaadina ning koalitsiooni toetusavaldused Madisele olid õiguskantsleri enda seisukohtadest ja positsioonist sõltumatult tehtud. "Ma loodan, et nendel põhimõtetel areneb otsing," nentis Reinsalu.

Madise teatas esmaspäeva hommikul ametlikult, et kandideerib Eesti presidendiks. "Presidendi põhiseaduslik ülesanne on hoida seda, mis teeb Eestist Eesti," märkis ta.

Toimetaja: Merilin Leetna

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