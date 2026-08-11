Isamaa fraktsioon kohtub kolmapäeval Landiga

"Rektorite ja akadeemia presidendi ettepanek parlamendile kaaluda rektor Tiit Landi presidendi ametisse on tõsine signaal nii ühiskonnale kui ka rahvaesinduse liikmetele," kirjutas Reinsalu. Ta tunnustas Landi selge seisukoha eest olla valmis vastutust kandma.

Teisipäeva hommikul kirjutas ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart sotsiaalmeedias, et Landi näol on tegemist tugeva presidendikandidaadiga ning tema nõusolek kandideerimiseks on Eestile hea uudis.

"Tema tugevusteks on nii akadeemiline taust kui ka poliitiline neutraalsus. Nagu me kogesime Alar Karise puhul, on teaduslik või isegi teadlaslik lähenemine osutunud sisuliseks ja konstruktiivseks, et mõtestada maailmas toimuvat," leidis Keskerakonna esimees.

Riigikogus presidendikandidaadi ülesseadmiseks on vaja 21 saadiku toetust. Ettepaneku Landile kandideerida presidendiks tegid Eesti kõrgkoolide rektorid, rektorite nõukogu peasekretär Hanna Kanep ja teaduste akadeemia president Mart Saarma.

"Olen selle üle tõsiselt mõelnud ja valmis kandideerima, kui mind üles seatakse. Mind julgustab pikaajaline juhtimiskogemus ning tuntus haridus- ja teadusmaastikul. Olen õppinud ja töötanud välismaal, mulle ei ole võõras rahvusvaheline suhtlus," kirjutas Land sotsiaalmeedias.