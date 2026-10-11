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Poola politsei sai teavet plaanist rünnata peaminister Donald Tuski

Välismaa
Donald Tusk
Donald Tusk Autor/allikas: ROLAND SCHLAGER / APA / AFP/Scanpix
Välismaa

Poola politsei sai infot võimaliku rünnaku kohta peaminister Donald Tuskile ja kaitseminister Wladyslav Kosiniak-Kamyzile, teatas Poola siseministeerium pühapäeval.

Poola siseministeeriumi pressiesindaja kirjutas platvormil X, et sisejulgeolekuagentuuri terrorismivastases keskuses toimub pühapäeval nõupidamine seoes teatega, et peaministrit ja kaitseministrit võidi plaanida rünnata.

Pressiesindaja ütles Reutersi teatel, et siseminister Marcin Kierwinski ja eriteenistuste koordineerimisminister Tomasz Siemoniak on andnud korralduse rakendada vajalikke meetmeid.

Poola võimud on kõrgendanud valmisolekut seoses riigi koolides lahvatanud vägivallalainega.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: Reuters

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