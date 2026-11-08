Poola on Krakówi massitulistamise järel šokis

Poola on šokis laupäeval Krakówis juhtunust, kus ilmselt paremäärmusliku ideoloogia mõju all olev mees tappis linna peaväljakul juhuslikke möödakäijaid tulistades kuus inimest. Politsei haavas ründajat, pidas ta kinni ning hiljem leiti tema kodust veel kolme inimese surnukehad.

Veretöö ajaloolises linnakeskuses vapustas riiki, kus on pikka aega peetud oma julgeolekuolukorda märksa paremaks kui Lääne-Euroopas, kus on varem palju sarnaseid rünnakuid toimunud. Enneolematu ulatusega massitulistamine süvendab ebakindlust, mida juba on tekitanud Poola koolides oktoobris aset leidnud noarünnakute jada. Ametivõimude sõnul olid need juhtumid seotud internetis leviva vägivaldse ja äärmusliku sisuga.

"Kõik viitab sellele, et tulistajat mõjutas paremäärmuslik ideoloogia. Ka seda asjaolu uuritakse," ütles siseminister Marcin Kierwiński laupäeval õhtul toimunud pressikonverentsil. "Sündmuskohal töötavad politseinikud ning sisejulgeolekuameti töötajad. Nad on nii siin sündmuskohal kui ka asjaosalise perekonna kodus, lisas minister.

This was the moment the shooting started in Krakow. It took a good 20 seconds or so before people started running as the average Pole has never heard gunshots and the idea of a terror attack is practically incomprehensible in Poland https://t.co/gxEEmdoYvd — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2026

Poola võimude teatel hukkus kesklinnas toimunud rünnakus neli naist ja kaks meest. Vigastada sai veel 17 inimest, sealhulgas kaks politseinikku ja ründaja ise. Politsei teatas, et seni tuvastatud hukkunute seas on üks Briti kodanik.

Takie coś znalazłem co do strzelaniny w Krakowie #kraków #strzelanina https://t.co/FEbp3PjF5G — MilekER (@MilekkER) November 7, 2026

Siseministeeriumi pressiesindaja sõnul olid viis tulistamises vigastada saanud välismaalast pärit Austriast, Saksamaalt, Portugalist, Venemaalt ja Ühendkuningriigist.

Väike-Poola (pl.k. Malopolskie) vojevoodkonna, mille pealinna Krakow on, administratsiooni pressiesindaja ütles Reutersile veidi pärast südaööd, et vigastada saanud politseinikud on pärast operatsiooni stabiilses seisundis. Justiitsminister kutsus üles annetama verd ühe vigastatud politseiniku ravimiseks.

Pressiesindaja lisas, et tulistaja seisund on pärast mitut operatsiooni stabiilne, kuid väga kriitiline. Internetis avaldatud videotes oli näha, kuidas ründaja kukub maha lähidistantsilt toimunud tulevahetuses politseinikega, kes tema pihta käsitulirelvadest lasid.

Dramatyczne chwile podczas zatrzymania sprawcy strzelaniny w Krakowie. Policjanci, narażając własne życie i zdrowie, podjęli walkę z uzbrojonym napastnikiem. Heroiczna postawa funkcjonariuszy, którzy mimo ogromnego zagrożenia nie wycofali się. https://t.co/NaiZhvB4Di — Remiza.pl (@remizacompl) November 7, 2026

Tulistaja kodust leiti surnukehad

Poola peaminister Donald Tusk teatas, et tulistaja kodust, mis asub Ostrowiec Świętokrzyskis, ligi 200 kilomeetrit Krakówist põhja pool, leiti kahe naise ja ühe mehe surnukehad.

"On tugevaid märke, et tegemist on tema lähimate pereliikmetega," ütles Tusk kriisikohtumisel. Ta lisas, et võimalike julgeolekuohtude tõttu kasutati tulistaja kodu uurimiseks drooni. "Meile teadaolevalt võib majas olla märkimisväärne kogus relvi," ütles peaminister.

Kohalik meedia teatas, et Ostrowiec Świętokrzyski elanikud evakueeriti hoonest, kus tulistaja elas, ning hoonesse sisenesid terrorismivastase võitluse üksuse töötajad.

Peaministri kõrval sõna võtnud eriteenistuste tegevust koordineeriv minister Tomasz Siemoniak ütles, et uurimist toetavad Poola sisejulgeolekuamet (ABW) ja sõjaväeline vastuluureteenistus (SKW).

Sõjaväelises riietuses tulistaja kasutas sõjaväerelvi

Kohaliku politsei pressiesindaja Katarzyna Cislo ütles: "Tulistaja kandis sõjaväelast meenutavat riietust ja kasutas sõjaväerelvi. Tema sõidukist leiti samuti palju relvi ja laskemoona."

Politsei pressiesindaja Andrzej Fijolek ütles eratelekanalile TVN24, et ründaja kasutas AR-15 tüüpi vintpüssi ning tal oli tulirelva omamise luba.

Politsei teatel oli väidetav tulistaja 24-aastane Poola kodanik.

#Poland: 24-year-old gunman, Michał Oksiński, who killed 6 in #Kraków believed to have been inspired by far-right ideology, according to Interior Minister Marcin Kierwiński - On the afternoon of 7 November 2026 a lone 24-year-old Polish citizen (born 2002) identified in media reports as Michał Oksiński from the Ostrowiec Świętokrzyski area drove a car onto Kraków's Main Market Square onto the square around 15:00 and opened fire indiscriminately on random people from a moving car. - 6 people were killed, 4 women and 2 men, including one foreigner, and some 15 were injured, including two police officers. - The police officer that stopped the gunmen received three gunshot wounds and is in critical condition, undergoing surgery. - Oksiński was wearing military-style clothing and a helmet/balaclava. - The spokesperson for the National Police Headquarters confirmed that the attacker had a gun permit and was shooting an AR-15 rifle. - Additional weapons and ammunition were found in his Subaru. - Police shot and detained him during the pursuit near the intersection of Dietla and Stradomska streets; he was hospitalized. He acted alone. - Interior Minister Marcin Kierwiński stated that everything points to the attacker having been fascinated by far-right ideologies and holding very radical views (also described as possible ultranationalist views). He presented this as based on preliminary analysis that still requires thorough verification. - The attacker held a legal sports firearms permit (two weapons registered to him) and trained at a shooting club. - His father legally owned at least 11 firearms. He was not previously known to police and was not a soldier—the Defense Ministry explicitly denied any military connection. - Officials have urged the public to rely on verified information amid circulating disinformation. The investigation is ongoing. - The event is one of Poland's deadliest shootings in decades. https://t.co/8sTjKlOSBN — Adrian Shtuni (@Shtuni) November 7, 2026

"Juhtumi ainus teadaolev toimepanija on politsei vahi all," teatas politsei sotsiaalmeediaplatvormil X. Tulistamise võimalikku motiivi politsei ei avaldanud.

Politsei hakkas umbes kell 15 saama teateid, et autos istuv ründaja tulistab Poola suuruselt teise linna populaarsel turismiväljakul juhuslikke inimesi.

Nagranie monitoringu z momentu ataku w Krakowie. Przerażające jest to jak możesz się znaleźć w złym czasie w złym miejscu. Na nagraniu widać jak zastrzelony mężczyzna w czarnej bluzie zatrzymuje się na środku drogi czekając na znajomego który szedł za nim. Znajomy podchodzi do niego i o centymetry unika postrzelenia. Jego kolega, który na niego poczekał nie miał już takiego szczęścia … — Pan Paragraf (@PanParagraf) November 7, 2026

Sotsiaalmeedias jagatud, kuid sõltumatult kinnitamata videotes oli näha, kuidas inimesed põgenevad sündmuskohalt, samal ajal kui kostavad lasud ja politseisireenid.

Teistel videotel oli näha kahte inimest veristel tänavakividel lamamas ning möödakäijaid, kes püüdsid neid elustada. Kolmas inimene lebas läheduses liikumatult maas.

"Nägin, kuidas juhipoolsest aknast tulistati ja autost tuli suitsu. Jooksin peaväljakul asuvasse politseijaoskonda. Kui sisse tormasin, oli see täis inimesi, kes varjasid end põrandal," rääkis tulistamist pealt näinud mees, kes nimetas end Konradiks, uudisteportaalile Interia.

67-aastane Julek rääkis Reutersile, et nägi, kuidas ootamatult ilmus välja tume auto, mille juht hakkas inimrühma pihta tulistama ja sõitis seejärel minema.

"Kui oleksime kaks minutit varem kohale jõudnud, oleks meid võib-olla maha lastud," ütles ta.

Sotsiaalmeedias levinud videotes oli näha tulistamist peaväljakul ajal, mil sealt sõitsid läbi või seisid läheduses traditsioonilised hobuvankrid, millega sõitmine on turistide populaarne meelelahutus.

Ühel videol oli näha meest, kes varjus ühe peaväljakut ääristava restorani või kohviku ruumides.

Poolas kuulutatakse välja riiklik lein

Siseminister Kierwiński kiitis politseinike kangelaslikkust, tänu kellele ründaja kinni peeti.

JUST 23 SECONDS! Heroic police response to the deadly Kraków shooting New footage captures the dramatic moment Polish police officers confront and subdue the armed attacker. According to police, the first patrol began its intervention just 23 seconds after the shooting was reported. The gunman was wearing a bulletproof vest and continued firing at officers even after falling to the ground. Two officers were shot, one of them critically wounded. Their courage helped bring the deadly attack to an end. — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026

"Politsei hoidis ära palju suurema veresauna, mis oleks muidu võinud aset leida," ütles ta. "Nad avasid ründaja pihta tule vaid kolm minutit pärast juhtunust teatamist."

Poola presidendi Karol Nawrocki pressiesindaja teatas, et president kuulutab 8. ja 9. novembri riiklikeks leinapäevadeks.

"Minu mõtted on ohvrite, vigastatute ja nende lähedastega," kirjutas Nawrocki sotsiaalmeediaplatvormil X.

Šokiavaldused ja kaastundeavaldused saabusid kogu Euroopast.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas tulistamist vapustavaks. "Ukraina rahva nimel ja isiklikult avaldan siirast kaastunnet ohvrite perekondadele ja lähedastele," kirjutas ta X-is.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas nimetas juhtunut tragöödiaks, mille mõju ulatub kaugele väljapoole Poola piire.