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Poola on Krakówi massitulistamise järel šokis

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Poola politseinikud Krakowi keskväljakul pärast seal toimunud tulistamist.
Poola politseinikud Krakowi keskväljakul pärast seal toimunud tulistamist. Autor/allikas: SCANPIX / AP
uudised

Poola on šokis laupäeval Krakówis juhtunust, kus ilmselt paremäärmusliku ideoloogia mõju all olev mees tappis linna peaväljakul juhuslikke möödakäijaid tulistades kuus inimest. Politsei haavas ründajat, pidas ta kinni ning hiljem leiti tema kodust veel kolme inimese surnukehad.

Veretöö ajaloolises linnakeskuses vapustas riiki, kus on pikka aega peetud oma julgeolekuolukorda märksa paremaks kui Lääne-Euroopas, kus on varem palju sarnaseid rünnakuid toimunud. Enneolematu ulatusega massitulistamine süvendab ebakindlust, mida juba on tekitanud Poola koolides oktoobris aset leidnud noarünnakute jada. Ametivõimude sõnul olid need juhtumid seotud internetis leviva vägivaldse ja äärmusliku sisuga.

"Kõik viitab sellele, et tulistajat mõjutas paremäärmuslik ideoloogia. Ka seda asjaolu uuritakse," ütles siseminister Marcin Kierwiński laupäeval õhtul toimunud pressikonverentsil. "Sündmuskohal töötavad politseinikud ning sisejulgeolekuameti töötajad. Nad on nii siin sündmuskohal kui ka asjaosalise perekonna kodus, lisas minister.

Poola võimude teatel hukkus kesklinnas toimunud rünnakus neli naist ja kaks meest. Vigastada sai veel 17 inimest, sealhulgas kaks politseinikku ja ründaja ise. Politsei teatas, et seni tuvastatud hukkunute seas on üks Briti kodanik.

Siseministeeriumi pressiesindaja sõnul olid viis tulistamises vigastada saanud välismaalast pärit Austriast, Saksamaalt, Portugalist, Venemaalt ja Ühendkuningriigist.

Väike-Poola (pl.k. Malopolskie) vojevoodkonna, mille pealinna Krakow on, administratsiooni pressiesindaja ütles Reutersile veidi pärast südaööd, et vigastada saanud politseinikud on pärast operatsiooni stabiilses seisundis. Justiitsminister kutsus üles annetama verd ühe vigastatud politseiniku ravimiseks.

Pressiesindaja lisas, et tulistaja seisund on pärast mitut operatsiooni stabiilne, kuid väga kriitiline. Internetis avaldatud videotes oli näha, kuidas ründaja kukub maha lähidistantsilt toimunud tulevahetuses politseinikega, kes tema pihta käsitulirelvadest lasid.

Tulistaja kodust leiti surnukehad

Poola peaminister Donald Tusk teatas, et tulistaja kodust, mis asub Ostrowiec Świętokrzyskis, ligi 200 kilomeetrit Krakówist põhja pool, leiti kahe naise ja ühe mehe surnukehad.

"On tugevaid märke, et tegemist on tema lähimate pereliikmetega," ütles Tusk kriisikohtumisel. Ta lisas, et võimalike julgeolekuohtude tõttu kasutati tulistaja kodu uurimiseks drooni. "Meile teadaolevalt võib majas olla märkimisväärne kogus relvi," ütles peaminister.

Kohalik meedia teatas, et Ostrowiec Świętokrzyski elanikud evakueeriti hoonest, kus tulistaja elas, ning hoonesse sisenesid terrorismivastase võitluse üksuse töötajad.

Peaministri kõrval sõna võtnud eriteenistuste tegevust koordineeriv minister Tomasz Siemoniak ütles, et uurimist toetavad Poola sisejulgeolekuamet (ABW) ja sõjaväeline vastuluureteenistus (SKW).

Sõjaväelises riietuses tulistaja kasutas sõjaväerelvi

Kohaliku politsei pressiesindaja Katarzyna Cislo ütles: "Tulistaja kandis sõjaväelast meenutavat riietust ja kasutas sõjaväerelvi. Tema sõidukist leiti samuti palju relvi ja laskemoona."

Politsei pressiesindaja Andrzej Fijolek ütles eratelekanalile TVN24, et ründaja kasutas AR-15 tüüpi vintpüssi ning tal oli tulirelva omamise luba.

Politsei teatel oli väidetav tulistaja 24-aastane Poola kodanik.

"Juhtumi ainus teadaolev toimepanija on politsei vahi all," teatas politsei sotsiaalmeediaplatvormil X. Tulistamise võimalikku motiivi politsei ei avaldanud.

Politsei hakkas umbes kell 15 saama teateid, et autos istuv ründaja tulistab Poola suuruselt teise linna populaarsel turismiväljakul juhuslikke inimesi.

Sotsiaalmeedias jagatud, kuid sõltumatult kinnitamata videotes oli näha, kuidas inimesed põgenevad sündmuskohalt, samal ajal kui kostavad lasud ja politseisireenid.

Teistel videotel oli näha kahte inimest veristel tänavakividel lamamas ning möödakäijaid, kes püüdsid neid elustada. Kolmas inimene lebas läheduses liikumatult maas.

"Nägin, kuidas juhipoolsest aknast tulistati ja autost tuli suitsu. Jooksin peaväljakul asuvasse politseijaoskonda. Kui sisse tormasin, oli see täis inimesi, kes varjasid end põrandal," rääkis tulistamist pealt näinud mees, kes nimetas end Konradiks, uudisteportaalile Interia.

67-aastane Julek rääkis Reutersile, et nägi, kuidas ootamatult ilmus välja tume auto, mille juht hakkas inimrühma pihta tulistama ja sõitis seejärel minema.

"Kui oleksime kaks minutit varem kohale jõudnud, oleks meid võib-olla maha lastud," ütles ta.

Sotsiaalmeedias levinud videotes oli näha tulistamist peaväljakul ajal, mil sealt sõitsid läbi või seisid läheduses traditsioonilised hobuvankrid, millega sõitmine on turistide populaarne meelelahutus.

Ühel videol oli näha meest, kes varjus ühe peaväljakut ääristava restorani või kohviku ruumides.

Poolas kuulutatakse välja riiklik lein

Siseminister Kierwiński kiitis politseinike kangelaslikkust, tänu kellele ründaja kinni peeti.

"Politsei hoidis ära palju suurema veresauna, mis oleks muidu võinud aset leida," ütles ta. "Nad avasid ründaja pihta tule vaid kolm minutit pärast juhtunust teatamist."

Poola presidendi Karol Nawrocki pressiesindaja teatas, et president kuulutab 8. ja 9. novembri riiklikeks leinapäevadeks.

"Minu mõtted on ohvrite, vigastatute ja nende lähedastega," kirjutas Nawrocki sotsiaalmeediaplatvormil X.

Šokiavaldused ja kaastundeavaldused saabusid kogu Euroopast.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas tulistamist vapustavaks. "Ukraina rahva nimel ja isiklikult avaldan siirast kaastunnet ohvrite perekondadele ja lähedastele," kirjutas ta X-is.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas nimetas juhtunut tragöödiaks, mille mõju ulatub kaugele väljapoole Poola piire.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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