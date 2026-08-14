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Tusk: Poola pidas kinni USA kodaniku mõrvamiseks palgatud venelase

Välismaa
Donald Tusk
Donald Tusk Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Stanislaw Krzywy/Newspix.Pl
Välismaa

Poola peaminister Donald Tusk teatas neljapäeval, et kohalikud võimud on arreteerinud venelase, keda süüdistatakse plaanis mõrvata Ukraina ja Ameerika Ühendriikide topeltkodanik. Väidetavalt tellis mõrva Venemaa valitsus.

"Venelane oli palgatud tapma meest, kellel oli nii Ukraina kui ka USA pass," ütles Tusk. Ohvri nime Tusk ei avaldanud.

Süüdistatav peeti kinni eelmisel nädalal ning väidetavalt tellis mõrva Moskva, kes soovis kõrvaldada "Putini režiimile ohtliku" mehe.

"Tänu meie julgeolekuteenistuste tõeliselt geniaalsele tegevusele, pidasime kinni Venemaa luureteenistuste värvatud Venemaa kodaniku," ütles Tusk.

"Viimasel hetkel õnnestus meil tänu sisejulgeolekuameti ja politsei tegutsemisele see rünnak ära hoida," lisas Tusk.

Venemaa saatkond Varssavis ei kommenteerinud olukorda.

Tusk lisas, et see oli esimene kord, kui keegi üritas Moskva korraldusel rünnata Ameerika Ühendriikide kodanikku mõne teise NATO liikmesriigi territooriumil.

Viimastel kuudel on Poolas aset leidnud veel vähemalt üks juhtum, mida seostatakse Venemaa tegevusega. Juunis tulistati Poola idaosas asuvas Biala Podlaska linnas surnuks president Vladimir Putini suhtes kriitiline vene kunstnik Semjon Skrepetski.

Poola väidab, et tema roll naaberriigi Ukraina sõjaliste ja muude varustuste jaotuskeskusena on muutnud riigi Venemaa luure ja rünnakute sihtmärgiks.

Moskva on korduvalt lükanud tagasi Euroopa riikide süüdistused sarnaste rünnakute kohta ning väitnud, et Lääs õhutab venevastast paranoiat.

Toimetaja: Anna Gerda Nurmetalo

Allikas: Reuters, France 24

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