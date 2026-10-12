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Poola saatis hiljutiste noarünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku

Välismaa
Poola politseinik ja päästja rünnaku alla sattunud kooli lähistel.
Poola politseinik ja päästja rünnaku alla sattunud kooli lähistel. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Kacper Pempel
Välismaa

Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli kolmes eri koolis toimunud noarünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseiniku.

Võimud on lükanud tagasi kuulujutud, nagu oleksid rünnakud seotud internetis leviva väljakutse või organiseeritud rühmitusega. Pühapäeval toimunud kriisikohtumisel ütles peaminister Donald Tusk siiski, et vägivalla ülistamine interneti mõnes osas avaldab noortele kahjulikku mõju.

"Oleme täheldanud vägivallavaimustuse kasvu nii Poolas kui ka kogu maailmas. Me näeme sünget vägivalla leviku suundumust," ütles ta. Tema sõnul on olulised mõjutegurid natsistlikku ideoloogiat ja jõukultust propageeriv sisu ning vägivaldsed arvutimängud.

Siseminister Marcin Kierwiński teatas pühapäeva hilisõhtul, et esmaspäeval saadetakse koolidesse üle 20 000 politseiniku.

"Vajalik on selge sõnum: Poola laste vastu suunatud rünnakuid ega avaliku elu vajumist anarhiasse ei sallita," ütles ta riiklikule telekanalile TVP Info.

Politsei teatas esmaspäeval, et on alates reedest kontrollinud 80 000 haridusasutust ja pidanud kinni 135 inimest.

Ühe juhtumi puhul lõi poiss mängus Roblox oma koolist mudeli ja simuleeris õpilaste vastu suunatud rünnakuid. Tema juurest leiti tulirelv, laskemoona ja nuge, teatas politsei.

Viimane rünnak toimus laupäeval, kui Varssavis asuvas kutseõppeasutuses sai vigastada kolm inimest. See oli Poolas kolmas noarünnak haridusasutuses nelja päeva jooksul.

Neljapäeval tappis 15-aastane endine õpilane, kellel oli kiivri külge kinnitatud kaamera, kooli abitöötaja ja vigastas kaht õpetajat Leszczydol-Nowiny algkoolis Varssavist kirdes.

Kolmapäeval vigastas 19-aastane noormees kümmet inimest, sealhulgas iseennast, pealinnast põhja pool Ostrołękas asuvas koolis.

Toimetaja: Mait Ots

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