Uue nädala algus on vihmane

Nädalavahetus on möödnud sagedaste vihmapilvede seltsis, pühapäeval lisandus saartele äike. Ka uus nädal jätkub vihmaselt.

Ilma kujundab madalrõhkkond, mis esmaspäeval üle Läänemere Baltimaade kohale liigub. Öösel levivad edelast saabuvad vihmapilved üle maa, päeval jääb tihedam sadu katma pikalt Eesti kesk- ja põhjaosa. Äikeseoht püsib. On ka tugevaid sajuhooge. Tuul jääb keskme ümber sisemaal nõrgaks, põhjarannikul on kirdetuul tugev.

Teisipäeval eemaldub madalrõhkkond itta ja Eestil kohal hakkab õhurõhk tõusma. Kui öösel sajab hoovihma veel mitmel pool, siis päeval vaid üksikutes kohtades.

Eelolev öö on Eestis pilves, üksikute selgimistega. Sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev ja Lääne-Eestis on äikest. Paiguti on udu. Puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 9, põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi.

Hommik on enamasti pilves. Paljudes kohtades sajab vihma. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, põhjarannikul kirdetuul 7 kuni 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Päev on pilves, Liivi lahe ümbruses ja Lõuna-Eestis on selgimisi. Sajab vihma, sadu on kohati tugev, ennelõunal võib kohati äikest olla ja Liivi lahe ümbruses püsib paiguti udu. Tuul on muutlik ja nõrk, põhjarannikul ulatub ida- ja kirdetuul 7 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13 kraadi.

Teisipäeva öösel sajab mitmel pool, päeval vaid üksikutes kohtades vihma. Öösel on sooja 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi, päeval 7 kuni 12 kraadi. Kolmapäeva öö on suurema sajuta ja jahe, Kirde-Eestis langeb temperatuur õhus 0 kraadini, valdavalt on mõni kraad sooja.

Päev toob uue sajuala ja tugeva tuule: sooja tuleb 10 kraadi ringis. Neljapäeval ja reedel on vihmapilvi Eesti kohal vähe, kuid kui jahedateks kujunevad ööd, sõltub pilvede tihedusest, päevasel ajal on sooja 10 kuni 15 kraadi.

Esmaspäev tuleb vihmasem Kesk- ja Põhja-Eestis, lõuna pool on saju vahel pikemaid pause.