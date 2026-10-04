X!

Uus nädal algab vihmaselt ja tuuliselt

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Esmaspäeval liiguvad üle Eesti vihmapilved ning tuul tugevneb päeva jooksul. Õhtuks võivad rannikul ja saartel tuulepuhangud ulatuda ligi 20 meetrini sekundis.

Eelolev öö on Eestis vahelduva pilvisusega, vastu hommikut pilvisem. Kohati sajab hoovihma ja mandril on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 12, varahommikul saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves. Vihmapilved levivad Loode-Eestist ida-kagu suunas. Puhub edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 14 kraadi.

Päev on pilves. Mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15, õhtul saartel kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Teisipäeva öö on vihmane, päeval läheb lääne poolt alates selgemaks. Tuul on tugev üle terve maa. Öösel on sooja 11 kuni 15, päeval 14 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeval sadu pole, tuul rahuneb järk-järgult. Öösel on sooja 4 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi, päeval 14 kuni 16 kraadi.

Neljapäev on suures osas sajuta, alles õhtu poole lähenevad saartele hoovihmapilved. Öö on jahe, maapinnal on hallaoht, päeval tuleb sooja üle 15 kraadi.

Reedel läheb ilm praeguse prognoosi järgi sajule.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:45

ETV spordisaade, 4. oktoober

22:29

Enok ülipõnevast tiitliheitlusest: hoidsin diivanil peast kinni!

22:17

Eesti lõpetas Rahvuste krossi 12. kohal, Talviku avasõidus kaheksas Uuendatud

22:12

Aktuaalne kaamera. Nädal

22:10

Analüütikute andmeil on Ukraina hakanud territooriumi tagasi võitma Uuendatud

22:08

Läti seimivalimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei Uuendatud

21:57

Uus nädal algab vihmaselt ja tuuliselt

21:53

Takistussõidu MK-etapi võitis leedulane, Rosenberg kolmas Uuendatud

21:42

Muuseumid kohanevad TikToki ja Instagrami ajastuga

21:34

"AK.Nädal" uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

12:44

Helsingi-Tallinna laevaliikluse peatanud ese osutus ohutuks Uuendatud

22:10

Analüütikute andmeil on Ukraina hakanud territooriumi tagasi võitma Uuendatud

03.10

Suri Venemaa legendaarne teleravitseja Anatoli Kašpirovski

22:08

Läti seimivalimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei Uuendatud

16:21

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

03.10

Siberis suri naine katku, 200 on karantiinis

03.10

Rootsi lubab Vene rünnaku korral vastata kauglöökidega Venemaa tagalasse

03.10

Jõksi paneb muretsema valijate rumalus

03.10

Eesti jalgpallikoondis teenis Rahvuste liigas esimese võidu Uuendatud

03.10

Sõja 1683. päev: Zelenski lubas vastusena Venemaa õhurünnakutele võtta sihikule Vene naftatehased Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:45

ETV spordisaade, 4. oktoober

22:29

Enok ülipõnevast tiitliheitlusest: hoidsin diivanil peast kinni!

22:17

Eesti lõpetas Rahvuste krossi 12. kohal, Talviku avasõidus kaheksas Uuendatud

21:53

Takistussõidu MK-etapi võitis leedulane, Rosenberg kolmas Uuendatud

loe: kultuur

16:19

EKA tundengid kureerivad Poco popkunstimuuseumi uue püsinäituse

15:08

Prantsuse näitleja Léa Drucker: filmikunsti roll on võtta aeg, et rääkida lugusid

13:07

Galerii: Pille Ernesaks avas Vabaduse galeriis vanaemast inspireeritud näituse

11:30

Eesti keeles ilmus nobelist Sinclair Lewise romaan "See ei saa siin juhtuda"

loe: eeter

14:45

Proviisor alanud viirushaiguste perioodist: kõige parem ravi on puhkus

12:15

Voldemar Kuslap: mind on pika lauljateega õnnistatud

10:35

Märt Avandi: sõltuvusest vabanenuna on elu paradiis

10:16

Eleryn Tiit: mulle on jõudnud kohale, et kõik ei ole igavene

Raadiouudised

18:30

Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku

18:25

Päevakaja (04.10.2026 18:00:00)

18:25

Tartu Ülikooli Raamatukogus peeti rahvusvahelist plaadi- ja kassetilaata

18:25

Prantsusmaal süüdistatakse menuka kirjandusteose autorit tehisaru kasutamises

18:20

Muinsuskaitseamet soovitas kolmandiku Jõgevamaa mõisatest kaitse alt välja võtta

03.10

Narva-Jõesuus algas reketialade keskuse ehitus

03.10

Päevakaja (03.10.2026 18:00:00)

03.10

Vabadussõja võidusambal vahetatakse valgusallikaid

02.10

Päevakaja (02.10.2026 18:00:00)

02.10

Lätis toimuvad homme seimivalimised

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo