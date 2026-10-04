Uus nädal algab vihmaselt ja tuuliselt

Esmaspäeval liiguvad üle Eesti vihmapilved ning tuul tugevneb päeva jooksul. Õhtuks võivad rannikul ja saartel tuulepuhangud ulatuda ligi 20 meetrini sekundis.

Eelolev öö on Eestis vahelduva pilvisusega, vastu hommikut pilvisem. Kohati sajab hoovihma ja mandril on paiguti udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 12, varahommikul saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves. Vihmapilved levivad Loode-Eestist ida-kagu suunas. Puhub edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12, saartel kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 14 kraadi.

Päev on pilves. Mitmel pool sajab vihma. Edelatuul tugevneb 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15, õhtul saartel kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Teisipäeva öö on vihmane, päeval läheb lääne poolt alates selgemaks. Tuul on tugev üle terve maa. Öösel on sooja 11 kuni 15, päeval 14 kuni 16 kraadi.

Kolmapäeval sadu pole, tuul rahuneb järk-järgult. Öösel on sooja 4 kuni 9, rannikul kuni 13 kraadi, päeval 14 kuni 16 kraadi.

Neljapäev on suures osas sajuta, alles õhtu poole lähenevad saartele hoovihmapilved. Öö on jahe, maapinnal on hallaoht, päeval tuleb sooja üle 15 kraadi.

Reedel läheb ilm praeguse prognoosi järgi sajule.