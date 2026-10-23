Laupäev tuleb kaugenevate vihmapilvedega ja mõõdukalt soe
Laupäeval sajab kohati vihma, kuid sooja on kuni 13 kraadi.
Öö vastu laupäeva on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.
Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati sajab vihma ja võib olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.
Päev on pilves selgimistega, pärastlõunal vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 14, pärastlõunal kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.
Pühapäev on kuni õhtuni üksikute vihmasabinatega, aga tuul läheb järk-järgult tugevamaks. Õhtul on oodata saartele nii sadu kui tormituult. Öösel on sooja 4 kuni 11, päeval 11 kuni 13 kraadi.
Esmaspäeva öösel levib vihmasadu üle maa itta, päeva peale lääne poolt alates sadu harveneb. Tuul on tugev üle terve maa. Öösel on sooja 7 kuni 11, päeval 9 kuni 12 kraadi.
Teisipäeval sajab vihma kohati, kolmapäeval mitmel pool. Öösiti on sooja 4 kuni 11, päevasel ajal 9 kuni 13 kraadi.
Toimetaja: Valner Väino
Allikas: "Aktuaalne kaamera"