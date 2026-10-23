Laupäev tuleb kaugenevate vihmapilvedega ja mõõdukalt soe

Öö vastu laupäeva on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega. Kohati sajab vihma ja võib olla udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 11 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, pärastlõunal vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 14, pärastlõunal kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Pühapäev on kuni õhtuni üksikute vihmasabinatega, aga tuul läheb järk-järgult tugevamaks. Õhtul on oodata saartele nii sadu kui tormituult. Öösel on sooja 4 kuni 11, päeval 11 kuni 13 kraadi.

Esmaspäeva öösel levib vihmasadu üle maa itta, päeva peale lääne poolt alates sadu harveneb. Tuul on tugev üle terve maa. Öösel on sooja 7 kuni 11, päeval 9 kuni 12 kraadi.

Teisipäeval sajab vihma kohati, kolmapäeval mitmel pool. Öösiti on sooja 4 kuni 11, päevasel ajal 9 kuni 13 kraadi.