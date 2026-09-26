Pühapäeval on selge sügisilm

Pühapäeva öö hakul on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja hommikuks sadu lakkab. Paiguti võib tekkida udu.

Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates läände ja loodesse ning nõrgeneb. Õhusooja on 8 kuni 13 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb Lääne-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta, Ida-Eestis aga pilves selgimistega ja kohatiste hoovihmadega. Tuul puhub läänest 3 kuni 9, põhjarannikul loodest iiliti 12, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Päeval on taevas valdavalt selge. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, Virumaa rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul vaibub. Sooja on oodata 14 kuni 17 kraadi.

Esmaspäev tuleb selge ja vähese, päeval kohati vahelduva pilvisusega. Ilm on sajuta, kuid öösel tekib mitmel pool udu, mis püsib paiguti ennelõunani.

Teisipäeva öösel hakkab pilvisus lääne pool tihenema. Esimesed hoovihmad tulevad varahommikul alla Lääne-Eestis. Päeval rabistab hoovihma kohati üle Eesti.

Paigutiste hoogsadude võimalus püsib ka kolmapäeval.

Neljapäeval on selgemat taevast juba enam ning ilm tuleb olulise sajuta.

Sooja on nädala esimeses pooles päeval 15 kuni 19 ning neljapäeval kuni 20 kraadi.