Esmaspäeval tuleb kuni 18 kraadi sooja

Öö tuleb pilves ja mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd saartel ja Loode-Eestis taevas järk-järgult selgineb ning sadu lakkab. Paiguti tekib udu. Tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde ja on sisemaal nõrk, rannikul puhub 3 kuni 7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommik on Loode-Eestis ja saartel selge, mujal pilves selgimistega. Ja Lõuna- ja Kirde-Eestis sajab kohati vihma. Paiguti on veel udu ning puhub nõrk, valdavalt põhja- ja kirdetuul, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 11 kuni 14 kraadi.

Päev saartel ja Põhja-Eestis on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma, pärastlõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Teisipäev tuleb olulise sajuta, kuid öö toob mitmele poole udu. Öine õhutemperatuur võib langeda kuni kolme kraadini, mandril maapinna lähedal võib olla ka öökülma, ja päeval on 15 kuni 19 kraadi. Kolmapäeval võib kohati sadada vähest vihma, pärastlõunal jõuab saartele tihedam sadu, mis levib edasi mandrile. Öösel on keskmiselt 8, päeval 18 kraadi. Ka neljapäeval ja reedel on oodata vihmasadusid, aga õhk püsib endiselt üpriski soe, päeval kuni 19 kraadi.