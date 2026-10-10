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Järgmised paar päeva on sajused

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Vihm
Vihm Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Pühapäeval katab Eestit Läänemere kohal oleva madalrõhuala serv. Kui hommikul on sadusid vaid kohati, siis päeval on hoovihma oodata juba mitmel pool. Ka esmaspäeval on Eesti kohal madalrõhuala. Sajab vihma ning öösel tekib paiguti ka udu.

Ööl vastu pühapäeva on taevas pilves ja sajab vihma. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu ja pilved hõrenevad ning kohati tekib udu. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul, Lõuna-Eestis lõunatuul 4 kuni 10, põhjarannikul iiliti 13, Saaremaal ja Liivi lahe ümbruses edela- ja läänetuul 8 kuni 12, iiliti 18 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 3 kuni 9, rannikul kuni 12 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb vahelduva pilvisusega ja rannikualadel rabistab kohati vihma. Paiguti on veel udu. Tuul puhub muutliku suunaga ning õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 13 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ja vihmane. Puhub valdavalt idakaare tuul 2 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 14 kraadi.

Uuue nädala algus tuleb pilves selgimistega. Sajab hoovihma ning öösel tekib paiguti udu. Sooja on esmaspäeval keskmiselt 12, teisipäeval 11 kraadi.

Kolmapäev tuleb teistest heitlikuma ilmaga – tuul on mõõdukas, iiliti tugev; taevas on pilves ning vihmasadu levib läänest itta üle maa. Sooja on keskmiselt 11 kraadi.

Neljapäeval tõuseb keskmine temperatuur 15 kraadi peale. Tuul vaibub ning kui Lääne-Eestis on pilvisus vähene, siis Ida-Eestis muutlik ning seal on oodata kohati ka hoovihma.

Toimetaja: Marko Tooming

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