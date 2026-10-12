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Politsei tabas Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat

Eesti
politsei
politsei Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Pühapäeva õhtul tabas politsei Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Üheksa neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse, ühe viisid meedikud täiendavaks esmaabiks haiglasse, kuna tema oli politseinike eest põgenedes kukkunud ning kätt vigastanud.

Pühapäeva õhul kella poole kaheksa ajal sai politsei vihje, et Nõmme linnaosas Valdeku tänava kortermaja ees seisavad kaks eksinud ilmega tumeda nahavärviga meest. Politsei reageeris sündmuskohale ning pidas mõlemad mehed kinni. Kontrollimisel selgus, et tegemist on ebaseaduslikult riigis viibinud Sudaani meestega. Suhtluses nendega ilmnes, et piirkonnas varjab end veel mitu inimest.

Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Kevin Kohver rääkis, et politsei käivitas laekunud infole tuginedes piirkonnas otsingu, kuhu kaasati nii politseipatrullid, teenistuskoerad kui ka päästeameti kolleegid.

"Piirkonda kontrolliti nii droonilennul kui ka ATV-dega maastikul. Drooniga tuvastati metsas ka inimeste liikumine ning neid saadeti otsima nii koerapatrullid kui ka ülejäänud otsingumeeskond. End metsas varjanud inimesed püüdsid esmalt politseinike eest küll põgeneda, kuid teenistuskoerte ja patrullide abil saadi nad õige pea erinevatest metsatukkadest kätte. Kokku tabati metsast täiendavalt veel kaheksa Sudaani päritolu meest," selgitas välijuht.

Ta lisas, et kinnipidamise järel kontrollisid meedikud üle kõigi terviseseisundi. "Üheksa meest kümnest täiendavat esmaabi ei vajanud ning nemad viidi seejärel kinnipidamiskeskusesse. Kuna üks end metsas varjanud ning politseinike eest põgeneda püüdnud mees oli eest ära joostes kukkunud ning vigastanud oma kätt, siis tema viidi täiendavaks esmaabiks haiglasse. Peale haiglas antud esmaabi viidi aga ka tema kinnipidamiskeskusesse," märkis Kohver.

Kõik kinnipeetud mehed viibisid riigis ebaseaduslikult ning vaid ühel neist oli kaasas dokument.

Toimetaja: Merilin Leetna

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