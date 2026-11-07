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Politsei tabas Tallinnas kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat

Eesti
Politseiauto
Politseiauto Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Laupäeva pärastlõunal sai politsei väljakutse Tallinnas Tehnika tänaval asuvasse korterisse, kus kiirabi oli tuvastanud 21-aastase Pakistani päritolu mehe surma. Samast korterist leidsid politseinikud kaheksa Eestis ebaseaduslikult viibinud välismaalast, kellest kolm viidi tervisekontrolliks haiglasse ja viis kinnipidamiskeskusesse.

Laupäeva kella 16 paiku kutsusid Tehnika tänaval asuvas korteris viibinud välismaalased ühele kaaslasele kiirabi. Kohale saabunud meedikud tuvastasid 21-aastase Pakistani päritolu mehe surma ning teavitasid juhtunust politseid. Sündmuskohale reageerinud politseinikud surnukehal väliseid vägivallale viitavaid tunnuseid ei tuvastanud.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Inna Toateri sõnul viibis korteris veel kaheksa välismaalast, kelle kontrollimisel selgus, et nad viibivad Eestis ebaseaduslikult.

"Esialgsetel andmetel saabusid mehed Eestisse täna Lätist. Meeste endi sõnul sattusid nad möödunud ööl Lätis liiklusõnnetusse, kus neid transportinud sõiduk sõitis teelt välja. Praegu selgitame, kuidas mehed Eestisse jõudsid ning mis asjaoludel üks neist suri," rääkis Toater.

Toateri sõnul kontrolliti ka teiste korteris viibinud välismaalaste terviseseisundit.

"Kolm meest viidi täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse ning ülejäänud viis toimetati kinnipidamiskeskusesse," selgitas ta.

21-aastase mehe surnukeha saadeti surma põhjuse väljaselgitamiseks lahangule. Politsei jätkab juhtunu täpsemate asjaolude selgitamist.

Esialgse info järgi on kaheksa tabatud välismaalast pärit Afganistanist, Marokost ja Etioopiast.

Toimetaja: Johanna Alvin

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