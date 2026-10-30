Politsei tabas Mustamäel kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat

Reede pärastlõunal tabas politsei Mustamäe linnaosas kaheksa ebaseaduslikku sisserändajat. Neist kaks viis kiirabi tervisekontrolliks haiglasse ning ülejäänud kuus viidi otse kinnipidamiskeskusesse.

Reedel kella 15.30 paiku andis tähelepanelik kodanik politseile teada, et Mustamäel J. Sütiste tänaval väljus sõidukist kaheksa tumeda nahavärviga meest, kes äratasid tähelepanu. Pärast meeste väljumist lahkus sõiduk sündmuskohalt ning mehed asusid piirkonnas liikuma.

Põhja prefektuuri operatiivjuhi Silver Hanikati sõnul on iga lisa silmapaar politseile suureks abiks ebaseaduslike sisserändajate tabamisel.

"Tänu operatiivselt edastatud infole said politseinikud kiiresti reageerida ning pidasid kaheksaliikmelise grupi ühe kortermaja läheduses kinni. Kaks meest vajasid arstiabi ning nemad toimetati täiendavaks kontrolliks haiglasse," selgitas Hanikat.

Esialgsetel andmetel on kinnipeetutest seitse pärit Somaaliast ning üks Alžeeriast.

"Kõik kinnipeetud mehed viibisid Eestis ebaseaduslikult ning neil ei olnud kaasas dokumente," lisas operatiivjuht.