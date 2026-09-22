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Politsei pidas vähem kui nädalaga kinni 46 ebaseaduslikku sisserändajat

Eesti
Ebaseaduslike sisserändajate tabamine Pärnumaal
Ebaseaduslike sisserändajate tabamine Pärnumaal Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet
Eesti

Alates 17. septembrist on politsei pidanud kinni 46 välismaalast, kes saabusid Eestisse ebaseaduslikult läbi Valgevene ja Läti. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla 54-aastase Rumeenia kodaniku, keda kahtlustatakse ebaseadusliku sisserände korraldamises.

Viimase nädala jooksul pidas politsei mitmes Tallinna linnaosas ja ka Läti piiril kinni riiki seadusliku aluseta saabunud välismaalasi. Info nende kohta jõudis politseini nii kohalikelt inimestelt kui ka politsei kogutud teabe kaudu.

Viis sisserändajat 46-st tabati Pärnumaal. Möödunud laupäeva õhtul kella 23 paiku kontrollisid Pärnu politseijaoskonna politseinikud koos Soome piirivalvuritega Schengeni kompensatsioonimeetmete raames Vana-Ikla piiripunktis Läti numbrimärkidega sõidukit, mille roolis istus 54-aastane Rumeenia mees. 

Samal ajal, kui Eesti politseinik vestles autojuhiga, märkas Soome piirivalvur auto tagaistmel oleva pagasi varjus midagi ebatavalist. "Esialgu tundus, et autos viibib vaid juht, kuid tähelepanelik kolleeg märkas pagasi vahelt inimese kätt. Täiendava kontrolli käigus avastasime sõidukist viis välismaalast, kes olid üritanud end varjata," kirjeldas Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelvalvetalituse juht Margo Peters.

Selgus, et lisaks rumeenlasele oli autos ka viis Lõuna-Aasia päritolu inimest, kes sisenesid Eestisse ebaseaduslikult, saabudes riiki Läti kaudu Valgevenest.

Ebaseaduslike sisserändajate tabamine Pärnumaal Autor/allikas: Politsei- ja piirivalveamet

Praeguseks on ebaseaduslikud sisserändajad paigutatud Tallinnas kinnipidamiskeskusesse, Rumeenia kodanik aga on kohtu loal vahistatud. Tema suhtes on algatatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb välismaalase ebaseaduslikku toimetamist üle Eesti Vabariigi riigipiiri.

"Selgitame kriminaalmenetluses, milline täpselt oli välismaalaste teekond Eestisse, kuid esialgsetel andmetel saadeti nad Lätti Valgevenes asuvast laagrist. Lätis võttis Rumeenia kodanikust kahtlustatav nad seni kogutud tõendite põhjal sõiduautosse, varjas neid ja käskis neil pead madalal hoida. See viitab, et kahtlustatav teadis, et transpordib välismaalasi Eestisse ebaseaduslikult ja teda ootab vahelejäämisel kuriteo eest karistus," ütles prokurör Keili Tiirik.

Sel aastal on alustatud ligi 50 kriminaalmenetlusi seoses välismaalaste ebaseadusliku üle Eesti piiri toimetamisega. Vahi alla on võetud viis inimest, keda on alust kahtlustada välismaalaste ebaseaduslikus üle riigipiiri vedamises.

Alates juulist on politsei pidanud kinni 187 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Tänaseks on Lätile üle antud 72 inimest, kes jõudsid Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ning kellel puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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