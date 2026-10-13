Air Balticu poolaasta kahjum küündis 128 miljoni euroni

Air Balticu käive ulatus 399,2 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 14,2 protsenti. Kahjum oli aga 128,2 miljonit eurot, mis oli märgatavalt suurem kui 2025. aasta esimesel poolel saadud 1,7 miljoni eurone kahjum, vahendas LSM.

Ettevõtte majandustulemusi mõjutasid eelkõige Lähis-Ida konflikti eskaleerumise tõttu tõusnud lennukikütuse hinnad. Kuigi reisijate arv kasvas ja üldised suundumused olid positiivsed, avaldasid suurenenud kulud lennufirma finantsseisule täiendavat survet.

"Lennundussektor seisab jätkuvalt silmitsi märkimisväärse välise survega, sealhulgas ajalooliselt kõrgete lennukikütuse hindadega, mis mõjutab lennufirmasid kogu sektoris. Praegune olukord nõuab meilt suuremat distsipliini äritegevuse juhtimisel. Meie prioriteet on tugevdada Air Balticu finantsvundamenti ja luua vastupidavam ärimudel, pöörates senisest suuremat tähelepanu tõhususele, jätkusuutlikule kasumlikkusele ja finantsstabiilsusele," ütles Air Balticu tegevjuht Erno Hildén.

Rahaliste raskuste tõttu plaanib ettevõte vähendada oma lennukiparki praeguselt 54 lennukilt aasta lõpuks umbes 36 lennukini. Samuti vähendab lennufirma järgmisel suvel lennumarsruutide arvu.