X!

Võlakirjaomanikud andsid Air Balticule hingetõmbeaega

Välismaa
Air Balticu lennuk.
Air Balticu lennuk. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Air Balticu võlakirjaomanikud andsid esmaspäeval lennufirmale rohkem rahalist paindlikkust, mis annab Läti lennufirmale aega oma tegevuse ümberkorraldamiseks ja vajaliku rahastamise üle läbirääkimiste pidamiseks. Lennufirma teatel jätkuvad lennud praegu tavapäraselt.

Air Balticu 380 miljoni euro väärtuses võlakirjade omanikud kiitsid heaks muudatused, mis võimaldavad lennufirmal tänavu tasumisele kuuluvad intressimaksed kapitaliseerida. Seega saab lennufirma tänavu tasumisele kuuluvad intressid rahas jätta välja maksmata ning lisada need ettevõtte võlale. 

17. augustil toimunud võlakirjaomanike üldkoosolekul toetati kõiki Air Balticu 14,5-protsendilise intressimääraga ja 2029. aastal lunastuvate võlakirjadega seotud erakorralisi otsuseid. Koosolekul olid täidetud vajalikud kvoorumi- ja häälteenamuse nõuded.

Läti rahvusringhääling LSM kirjutab, et kõige olulisem muudatus puudutab 14. augustil ja 14. novembril tasumisele kuuluvaid intresse. Neid ei pea Air Baltic välja maksma rahas, vaid intressid lisatakse võlakirjade põhiosale.

See annab lennufirmale võimaluse parandada oma likviidsust ajal, mil firma vaatab üle äriplaani ning otsib täiendavat rahastust.

Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal 44,34 miljoni euroni, kuid võrreldes 2024. aastaga oli kahjum mitu korda väiksem. Eelmisel aastal kasvas firma käive võrreldes 2024. aastaga 4,2 protsenti ja ulatus 779,34 miljoni euroni.

Air Balticu võlakirjaomanike koosolek pidi toimuma juba möödunud nädala alguses, kuid jäi kvoorumi puudumise tõttu ära, uus koosolek toimus nüüd esmaspäeval.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: LSM

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:30

Ugala teater jätab Viljandi vana haiglaga hüvasti omanäolise rännaklavastusega

17:29

Lula astub Brasiilia valimistel vastamisi Bolsonaro pojaga

17:16

Christian Petzold: Kui mul kinos tekib tunne, et filmis mängitakse minuga, siis ma vihkan seda

17:14

Võlakirjaomanikud andsid Air Balticule hingetõmbeaega

17:06

Arvustus. Vargamäe igavik saunanaise silmades

17:00

Mäeuibo lõpetas eliitmeeste klassis tehtud EM-debüüdil esikümnes

16:43

Politoloog: ilma Isamaa ja Keskerakonnata on Madiset väga keeruline valida

16:39

Fotod: Ülle Madise kohtub riigikogu fraktsioonidega Uuendatud

16:36

Uuring: laste pikem ekraaniaeg seostub parema kognitiivse võimekusega

16:35

Jonas Vingegaard tänavu enam ei võistle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:50

Ülle Madise võttis end nõustama kommunikatsioonifirma

11:37

Ukraina nädalavahetuse droonirünnakud purustasid senised rekordid Uuendatud

16.08

Sõja 1635. päev: Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega Uuendatud

16.08

Karalis andis teivashüppe finaalis lahingu, aga Duplantis jäi troonile Uuendatud

16.08

Iraan pani USA sõdurite tapmise või vangistamise eest välja preemia

01:04

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

16.08

Ungaris hukkus rängas bussiõnnetuses vähemalt 12 inimest

06:14

Briti meedia: Ühendkuningriik on sõjale Venemaaga eeldatust lähemal

06:30

Venemaa vallandas sõjaedus kahelnud pangategelase

07:19

Ülle Madise kandideerib presidendiks

ilmateade

SPORT

17:00

Mäeuibo lõpetas eliitmeeste klassis tehtud EM-debüüdil esikümnes

16:35

Jonas Vingegaard tänavu enam ei võistle

16:00

Susannah Kaul jõudis ujumise EM-il kaks korda finaali

15:55

Kullas tuli Kanada motokrossi meistrivõistlustel teiseks

loe: kultuur

17:16

Christian Petzold: Kui mul kinos tekib tunne, et filmis mängitakse minuga, siis ma vihkan seda

17:06

Arvustus. Vargamäe igavik saunanaise silmades

14:57

Loomingu Raamatukogus ilmus Jim Ashilevi uus teos

14:50

Uus "Käpapatrulli" film kogus avanädalavahetusel üle 12 500 külastuse

loe: eeter

16:17

Kliimafüüsik: El Niño mõjutab Eestit toiduhindade tõusu ja sooja talvega

15:26

ERR-i kanalid tähistavad eriprogrammiga Eesti iseseisvuse taastamist

14:03

Ulukiekspert Peep Männil: inimest ei himusta Eestis ükski suur metsloom

13:12

Entomoloog: mardikate toidulaud kujundab meie maailma

Raadiouudised

15:35

Pärnu volikogu umbusaldas linnapead

15:30

Huvi õendusõppe vastu kasvab, kuid õdede puudus on endiselt suur

15:20

Raadiouudised (17.08.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (17.08.2026 12:00:00)

10:00

Sutt loob looduskaitsjaid, teadlasi ja tööstureid ühendava metsandusnõukoja

10:00

Hispaania tervishoiuminister ja Ceuta linnapea vaidlevad migratidele peavarju pakkumise üle

09:20

Raadiouudised (17.08.2026 09:00:00)

08:25

Päevakaja (16.08.2026 18:00:00)

16.08

Elering jätkab suursaare võrguühenduste parendamisega

16.08

Ettevõte SpaceIt plaanib saata orbiidile Eesti esimese kommertssatelliidi

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo