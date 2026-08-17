Võlakirjaomanikud andsid Air Balticule hingetõmbeaega

Air Balticu võlakirjaomanikud andsid esmaspäeval lennufirmale rohkem rahalist paindlikkust, mis annab Läti lennufirmale aega oma tegevuse ümberkorraldamiseks ja vajaliku rahastamise üle läbirääkimiste pidamiseks. Lennufirma teatel jätkuvad lennud praegu tavapäraselt.

Air Balticu 380 miljoni euro väärtuses võlakirjade omanikud kiitsid heaks muudatused, mis võimaldavad lennufirmal tänavu tasumisele kuuluvad intressimaksed kapitaliseerida. Seega saab lennufirma tänavu tasumisele kuuluvad intressid rahas jätta välja maksmata ning lisada need ettevõtte võlale.

17. augustil toimunud võlakirjaomanike üldkoosolekul toetati kõiki Air Balticu 14,5-protsendilise intressimääraga ja 2029. aastal lunastuvate võlakirjadega seotud erakorralisi otsuseid. Koosolekul olid täidetud vajalikud kvoorumi- ja häälteenamuse nõuded.

Läti rahvusringhääling LSM kirjutab, et kõige olulisem muudatus puudutab 14. augustil ja 14. novembril tasumisele kuuluvaid intresse. Neid ei pea Air Baltic välja maksma rahas, vaid intressid lisatakse võlakirjade põhiosale.

See annab lennufirmale võimaluse parandada oma likviidsust ajal, mil firma vaatab üle äriplaani ning otsib täiendavat rahastust.

Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal 44,34 miljoni euroni, kuid võrreldes 2024. aastaga oli kahjum mitu korda väiksem. Eelmisel aastal kasvas firma käive võrreldes 2024. aastaga 4,2 protsenti ja ulatus 779,34 miljoni euroni.

Air Balticu võlakirjaomanike koosolek pidi toimuma juba möödunud nädala alguses, kuid jäi kvoorumi puudumise tõttu ära, uus koosolek toimus nüüd esmaspäeval.