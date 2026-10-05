Air Baltic valmistub umbkaudu iga viienda töötaja koondamiseks

Läti lennufirma Air Baltic teatas, et nende äriplaani uuendamise käigus võib koondamine oodata 500–700 inimest, kuid täpsem info selgub oktoobri jooksul. Air Baltic on oma kavatsustest teavitanud ka Eesti töötukassat.

Baltikumis ligi 3000 töötajaga tegutsev Air Baltic tegi esmaspäeval teatavaks, et astub vajalikke samme, et oma tegevust uue ärimudeliga kohandada. Üks osa sellest on töötajaskonna muudatused.

Ehkki täpne koondatavate hulk alles selgub, hindab lennufirma, et muudatused võivad mõjutada ligikaudu 500–700 ametikohta ettevõtte Riia, Vilniuse ja Tallinna baasis. Samas rõhutas Air Baltic, et tegu on praeguse hinnanguga ja see arv võib muutuda.

Praegu peab Air Baltic konsultatsioone ametiühingutega, et kaaluda võimalust pilootide ja salongipersonali töökoormust vähendada. Lisaks töötatakse välja ülejäänud organisatsiooni uut struktuuri, mis peaks valmima oktoobri keskel.

Kõigi sammude siht on jõuda finantsstabiilsuse, fokusseerituma liinivõrgu ja suurema tõhususeni. Lennufirma on varem teatanud, et vähendab Airbus A220-300 lennukiparki ja paneb suurema rõhu aastaringsetele täisteenusrendi partnerlustele.

Air Balticu tegevjuht Erno Hilden ütles, et töötajatele on see tundlik ja tähtis protsess, kuid neid hoitakse protsessi edenemisega pidevalt kursis.

"Üksikute töötajate kohta ei ole lõplikke otsuseid tehtud ning järgmiste sammude selgudes suhtleme oma kolleegidega otse," lisas Hilden.

Töötajatele lubab Air Baltic täpsemat infot anda selle kuu jooksul ning lennufirma märkis, et kuna individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud, oleks ennatlik esitada hinnanguid üksikute baaside, funktsioonide või töötajarühmade kohta.

Air Baltic on teavitanud Eesti töötukassat kollektiivse koondamise protsessist. Ettevõte järgib protsessi edenedes jätkuvalt kohaldatavaid nõudeid ja menetlusi.

Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu kinnitusel nende praegust lennuplaani. Lennufirma tegutseb tavapäraselt ning kõik plaanitud lennud toimuvad vastavalt graafikule.

Septembri keskel teatas Air Baltic, et alustab finantskohustuste restruktureerimist USA seaduste alusel, jätkates samal ajal tavapäraselt lendamist. Ettevõte sai ka uue 350 miljoni euro suuruse laenu, mille intress on umbes 12 protsenti.

Augustis kiitis Läti parlament heaks Air Balticu päästeplaani, mille kohaselt peab riik lennufirmasse veel kuni 30 miljonit eurot lisaraha panema ja seniste kohustuste tingimusi muutma.

Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal 44,34 miljoni euroni, kuid võrreldes 2024. aastaga oli kahjum mitu korda väiksem. Eelmisel aastal kasvas firma käive võrreldes 2024. aastaga 4,2 protsenti ja ulatus 779,34 miljoni euroni.