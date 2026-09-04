Air Baltic plaanib laenata 25-protsendilise intressiga 257 miljonit eurot

Läti televisioon teatas, et lennufirma Air Baltic jõudis investoritega kokkuleppele kuni 257 miljoni euro suuruses laenus. Tegemist on lühiajalise sildfinantseerimisega ja aastaseks intressimääraks on määratud 25 protsenti.

Kavandatud rahastuse saamiseks on veel vaja Air Balticu võlakirjaomanike ja aktsionäride heakskiitu. Vastav koosolek peaks toimuma 11. septembril, vahendas LSM.

Pärast vajaliku heakskiidu saamist peaks lennufirma esialgu saama 180 miljonit eurot. Ülejäänud 77 miljonit eurot muutub kättesaadavaks pärast lisatingimuste täitmist.

"Kavandatud rahastus võimaldab meil tagada Air Balticule likviidsuse, mida ettevõte vajab oma järgmiseks arenguetapiks. Kuna uuendatud äriplaan näeb ette sihipäraseid meetmeid ettevõtte finantsseisundi tugevdamiseks ning tõhusama ja rahaliselt sõltumatu lennufirma loomiseks, annaks see sildfinantseering meile vajaliku aja ja ressursid nende meetmete elluviimiseks, võimaldades samal ajal jätkata kavandatud lennugraafiku alusel tegutsemist," ütles Air Balticu tegevjuht Erno Hilden.

Raha kaasatakse uute niinimetatud super senior-võlakirjade emiteerimisega. Intressimääraks on kehtestatud 25 protsenti aastas.

Rahastamist toetavad investorid Polus Capital Management ja Klirmark Capital 4. Olemasolevatel võlakirjaomanikel, sealhulgas Läti riigil, on võimalus uues emissioonis proportsionaalselt osaleda.

Air Balticu juhatuse esimees Andrejs Martinovs ütles, et tegemist on parima intressimääraga, mida Air Baltic praegu võib saab, kuna lühiajaline sildfinantseering on kallim kui muud rahastamisviisid.