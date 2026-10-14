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Ukraina droonirünnakud häirivad Venemaa teraseeksporti

Välismaa
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin kohtub Magnitogorski terasetehase töötajatega
Venemaa režiimi juht Vladimir Putin kohtub Magnitogorski terasetehase töötajatega Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Kristina Kormilitsyna
Välismaa

Ukraina väljaanne Dialog.ua vahendab, et julgeolekuriskide tõttu on vähenenud Venemaa lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgiatööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venemaa terasetootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest.

Ukraina droonirünnakud häirivad laevaliiklust Aasovi ja Musta mere piirkonnas. Vene Terase Liidu andmetel vähenes metallivedu lõunapoolsete sadamate kaudu jaanuarist augustini 21 protsenti, juulis ja augustis aga aastavõrdluses 54 protsenti. 

Venemaa metallurgiaettevõtted soovisid seetõttu suunata ekspordi ümber loodepoolsetesse sadamatesse, kuid Venemaa Raudtee jättis osa veotaotlusi kinnitamata. Piirangute põhjustena nimetatakse sadamate ebapiisavat läbilaskevõimet, aeglast kaubalaadimist ning vedurite ja vedurimeeskondade nappust.

Terasetootjad ei saa praegu oma tarneid ümber suunata ning hoiatavad, et ekspordi ümberkorraldamisega seotud raskused võivad sundida tehaseid töö peatama, vahendas Dialog.ua.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Dialog.ua

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