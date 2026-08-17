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Ukrainlased on peaaegu täielikult halvanud Venemaa teraviljaekspordi

Välismaa
Satelliidipildid kinnitavad, et Ukraina jätkab Musta mere sadamate ründamist
Satelliidipildid kinnitavad, et Ukraina jätkab Musta mere sadamate ründamist Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Ukraina rünnakud Venemaa sadamatele Mustal merel ja Aasovi merel on peaaegu täielikult halvanud riigi teraviljaekspordi, ähvardades paisata kohaliku põllumajandussektori sügavasse kriisi, kirjutab The Moscow Times.

Teraviljaeksport toob Venemaa majandusele igal aastal ligi 15 miljardit dollarit tulu. Pärast mitmeid droonirünnakuid ja laevanduspiiranguid on eksport peaaegu täielikult lakanud.

Pärast 12. augustil toimunud ulatuslikku Ukraina drooni- ja raketirünnakut Musta mere peamisele ekspordisadamale Novorossiiskis peatasid töö kõik kolm sealset peamist teraviljaterminali.

Novorossiiski sadama kaudu veeti aastas ligikaudu 25 miljonit tonni teravilja. Juuli lõpus lõpetas tegevuse Tamani terminal ja liikluspiirangud Kertši väinas blokeerisid Aasovi mere sadamad, mida läbisid 40 protsenti veostest.

Venemaa põllumajandusturu uuringutele ja konsultatsioonidele spetsialiseerunud analüüsikeskuse SovEcon tegevjuhi Andrei Sizovi sõnul on "peaaegu kogu Venemaa teraviljaeksport Aasovi-Musta mere basseini kaudu praegu seisma jäänud". Ainus sadam, mis on endiselt töökorras, on Tuapse, mis on süvamereterminalidest väikseim.

Olukord on muutunud kriitiliseks, kuna ekspordi peatumine langes ajale, mil turule jõuab uus 2026. aasta saak.

Venemaa Teraviljaliidu president Arkadi Zlotševski märkis, et nüüd pole kedagi, kellele saaki müüa.

Lisaks riskivad põllumehed jääda järgmisel hooajal ilma rahaliste vahenditeta talivilja külvamiseks. Zlotševski rõhutas, et raha pole kusagilt võtta, laenu ei anta ja keegi ei paku ettemakseid.

"Kui me ei saa piisavalt rahastamist, siis talivilja külv ebaõnnestub," lõpetas Zlotševski.

Riigile kuuluv Vnešekonombank teatas, et Venemaa ei suuda võita majanduslikku patiseisu läänega seni, kuni lääneriigid jätkavad Ukraina toetamist.

Lisaks on Ukraina regulaarsed rünnakud Venemaa tagala sihtmärkidele oluliselt halvendanud olukorda energia- ja finantssektoris.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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