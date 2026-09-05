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Läti ja Leedu lubavad peatada Vene vilja veo oma sadamate kaudu

Välismaa
Vilja laadimine laevale.
Vilja laadimine laevale. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
Välismaa

Läti ja Leedu lubasid astuda samme, et peatada nende sadamate kaudu toimuv Vene viljaeksport. Venemaa on suurendanud oma vilja transiiti Läänemere kaudu pärast seda, kui Ukraina rünnakud on suures osas lõpetanud Vene vilja veo üle Musta mere.

Uudisteagentuur Reuters kirjutas sel nädalal, kuidas Venemaa suunab uusi veoteid otsides oma viljaeksporti ümber Läänemere sadamatesse. Analüütikute ja kauplejate sõnul veavad Vene eksportijad vilja peamiselt läbi Läti ning lähiajal peaks veomahud järsult suurenema.

Läti valitsus koguneb teisipäeval, et arutada Venemaa viljaekspordi täielikku keelustamist, ütles Läti peaministri pressiesindaja.

Leedu ei täpsustanud, milliseid samme võimaliku keelu kehtestamiseks kaalutakse, kuid teatas, et oma sadamate kasutamine Vene vilja ekspordiks ei ole enam vastuvõetav.

"Vene vilja eksportimine Leedu taristu kaudu on vastuolus meie väärtustega," ütles Leedu peaminister Mindaugas Sinkevicius reedel Reutersile.

Tema sõnul ei mõjutaks võimalikud meetmed vilja transiiti läbi Leedu territooriumi Venemaa ja sellest eraldi asuva Kaliningradi oblasti vahel.

Läti ja Leedu keeld sulgeks Vene viljaeksportijatele ühe olulise alternatiivse veotee, kuna tavapärased Musta mere ja Aasovi mere marsruudid on Ukraina droonirünnakute tõttu halvatud.

Venemaa eksportis viimase ekspordihooaja jooksul – 2025. aasta juulist kuni 2026. aasta juunini – Aasovi mere ja Musta mere sadamate kaudu 46,3 miljonit tonni vilja. See moodustas 90 protsenti kogu Venemaa meritsi eksporditud viljast.

Venemaa Läänemere sadamate kaudu veeti vaid umbes miljon tonni vilja ning Balti riigid, miss on Ukraina ühed suurimad toetajad ja Venemaa teravad kritiseerijad, vahendasid veel miljon tonni, märkis Reuters.

Venemaa põllumajandustootjate lobiorganisatsiooni juht Arkadi Zlotševski hindas sel nädalal, et Venemaa viljaeksport läbi Balti riikide võib tänavusel hooajal ulatuda 5–6 miljoni tonnini või isegi 10 miljoni tonnini, kui kasutusele saaks võtta ka Eesti sadamad.

Nii Läti kui ka Leedu teatasid reedel, et kahtlustavad, et osa Venemaa viljast pärineb Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladelt.

"Ukraina teenistustel on teavet Venemaalt ebaseaduslikult välja veetud Ukraina vilja kohta, mida kavatsetakse lähiajal suurtes kogustes läbi Balti riikide eksportida," ütles Läti peaminister Andris Kulbergs oma avalduses.

Avalduse kohaselt andis ta Läti ametivõimudele korralduse luua koostöös Ukrainaga mehhanism, millega takistada Ukraina ajutiselt okupeeritud aladelt ebaseaduslikult saadud vilja transiiti.

Leedu riiklik veterinaar- ja toiduohutusamet teatas reedel uudisteagentuurile BNS, et võttis neljapäeval Klaipėda sadamas Venemaa viljana märgistatud kaubast proovid ning saatis need Prantsusmaal asuvasse laborisse.

"Eesmärk on välja selgitada, kas Venemaa viljana märgistatud vili ei ole tegelikult Ukraina päritolu. Ssee võis olla varastatud," ütles ameti pressiesindaja BNS-ile.

Toimetaja: Mait Ots

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