WSJ: kuidas Ukraina droonirünnakud Venemaa majandust laastavad

Rünnates naftarafineerimistehaseid, laevaterminale ja e-kaubandusettevõtete ladusid, kasutab Ukraina majanduslikku survet, et sundida Moskvat sõda lõpetama.

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et rünnakud ei muuda tema sõjalisi eesmärke, ning Venemaa vastas omapoolsete droonirünnakutega.

Ukraina tegevuse mõju tunnetavad nüüd ka tavalised venelased, kellest paljud olid seni sõja tagajärgede eest kaitstud.

The Wall Street Journal vaatles rünnakute mõju sektorite kaupa.

Energeetika

Ukraina õhurünnakute kõige laastavamaks osaks on osutunud löögid Venemaa naftarafineerimistehastele, mis põhjustasid suvel kütusepuuduse ja normeerimise. Olukorda ilmestab asjaolu, et Venemaal kogub populaarsust telefonirakendus, mis aitab juhtidel leida tanklaid, kus veel kütust on.

Andme- ja analüüsifirma Energy Aspects andmetel töödeldi Venemaa rafineerimistehastes augustis 3,8 miljonit barrelit naftat päevas, mis on järsk langus võrreldes eelmise aasta sama kuu viie miljoni barreliga.

Kriisi leevendamiseks hakkas maailma üks suurim naftatootja Venemaa importima bensiini isegi Indiast. Samuti lõdvendas Venemaa kütusekvaliteedi standardeid, et võimaldada suuremaid tarneid teisejärgulistest nõukogude ajal ehitatud rafineerimistehastest, ning keelas diislikütuse ekspordi.

Venemaa valitsuse ametliku statistika kohaselt tõusis bensiini hind sel aastal 19 protsenti ja pärast augustikuist langust hakkas see hiljuti taas kerkima.

Hinnatõus raskendab Venemaa keskpanga püüdlusi ohjeldada inflatsiooni, mis püsib umbes kuue protsendi juures aastas, ületades neljaprotsendilist sihttaset.

E-kaubandus

Alates juulist on Ukraina rünnanud enam kui 30 korral Venemaa kahe suurima e-kaubanduse ettevõtte, Wildberriese ja Ozoni, kasutatavaid logistikakeskusi.

Rünnakud põhjustasid mõnes laokompleksis tugevaid põlenguid, ohustades tuhandete kolmandatest osapooltest müüjate äritegevust, kes turustavad kaupu populaarsete veebiplatvormide kaudu.

Ettevõtjad postitasid sotsiaalmeediasse videoid, kus palusid pisarsilmi abi pärast seda, kui nende laovarud maha põlesid.

Moskvas asuva uuringufirma Data Insight hinnangul tekitasid rünnakud taristule ja kaupadele üle 10 miljardi dollari suuruse kahju ning toovad järgmise 12 kuu jooksul kaasa vähemalt 12 miljardi dollari väärtuses saamata jäänud müügitulu.

Putin lubas valitsuse abi Wildberriese platvormil tegutsevatele müüjatele.

Venemaa president on hakanud tunnistama Ukraina rünnakute tagajärgi. Eelmisel nädalal hindas ta majandustaristu-vastase kampaania kogukahju ühe protsendini Venemaa sisemajanduse koguproduktist (SKP) – mis teeb umbes 25 miljardit dollarit –, pisendades samal ajal neid kulusid väitega, et need "ei ole meie jaoks kriitilised".

Pangandus

Rünnakud e-kaubandussektorile on süvendanud muret võimaliku ahelreaktsiooni pärast Venemaa pankades, eriti riigile kuuluvas VTB-s, mis on Wildberriese ja seda kasutavate müüjate peamine laenuandja.

Analüütikute hinnangul võlgneb Wildberries VTB-le kuus kuni seitse miljardit dollarit. Kuigi see moodustab VTB laenuportfellist suhteliselt väikese osa, põhjustas ärevus Wildberriese ümber VTB aktsiate massilise müügi Moskva börsil. Panga aktsia hind langes sel aastal enam kui 25 protsenti ja saavutas augusti lõpus kõigi aegade madalaima taseme.

Venelased eelistavad sel aastal üha enam hoida oma raha sulas. Kui see suundumus jätkub, võib olukord ohustada pangandussektorit. Venemaa keskpanga andmetel võtsid eraisikud teises kvartalis pankadest rohkem raha välja kui sinna hoiustasid, mis on vastupidine varasematele mustritele.

Keskpank seostas muutust mobiilse interneti katkestustest tingitud veebimaksete häiretega. Samas jäeti täpsustamata, mis paljusid neist katkestustest põhjustas: Ukraina droonirünnakud, mis sundisid ametnikke sageli ennetava meetmena internetiühendust välja lülitama.

Põllumajandus

Alates juulist sulges Ukraina Mustal merel ja naabruses asuval Aasovi merel asuvate eksportterminalide ja kaubalaevade ründamisega sisuliselt peamise koridori Venemaa nisu, odra ja muude põllumajandustoodete ekspordiks.

Põllumajanduse konsultatsioonifirma SovEcon andmetel langes Venemaa nisueksport augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes üle 50 protsenti, vajudes alates 2010. aastast madalaimale tasemele.

Blokaad põhjustas siseriikliku ülepakkumise, mis surus Venemaa põllumeeste jaoks hindu alla olukorras, kus ülemaailmsed nisuhinnad on peaaegu viimase kolme aasta kõrgeimal tasemel.

Venemaa viljaaidaks peetava Rostovi oblasti kuberner kuulutas augusti lõpus välja eriolukorra, viidates kohaliku põllumajanduse häiretele.

"See on enneolematu olukord," ütles SovEconi tegevdirektor Andrei Sizov. Ta prognoosis lähikuudeks Venemaal põllumajandusettevõtete pankrottide lainet.

Lennundus

Venemaale sageli reisivad inimesed räägivad, et tsiviillennunduse häired on Ukraina kampaania üks kõige märgatavamaid tagajärgi.

Venemaa lennujaamu suletakse tundideks, kui läheduses märgatakse droone. See omakorda sunnib lende edasi lükkama või tühistama.

Lennundusjulgestusfirma Osprey Flight Solutions andmetel suleti Venemaal augustis lennujaamu 993 korral, mida on ligi viis korda rohkem kui pool aastat varem.

Kiiev andis mõista, et võib Venemaa lennundust veelgi tugevamalt survestada.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval, et droonitegevuse tõttu Venemaa õhuruum "sisuliselt suletakse". See oli hoiatus peamiselt lennufirmadele, mis endiselt Venemaa lennujaamu teenindavad, ja nende kindlustajatele.