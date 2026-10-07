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Prantsusmaa peatab kooliprotestidel šokigranaatide kasutamise

Välismaa
Meeleavaldajad protestivad 7. oktoobril Pariisis Prantsusmaa koolide õppe- ja töötingimuste vastu
Meeleavaldajad protestivad 7. oktoobril Pariisis Prantsusmaa koolide õppe- ja töötingimuste vastu Autor/allikas: SCANPIX/AFP/JULIEN DE ROSA
Välismaa

Prantsusmaa peatab šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel, teatas siseminister kolmapäeval pärast seda, kui 15-aastane laps kaotas politsei lastud granaadi tõttu käe.

"Peatan nende kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel, kuni juhtunu osas on rohkem selgust," ütles siseminister Laurent Nuñez raadiojaamale RTL.

Esmaspäeval kaotas 15-aastane laps politsei tulistatud šokigranaadi tõttu käe.

Meeleavalduste ajal aset leidnud väidetava jõhkruse tõttu on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust, ütles Nuñez.

Minister rõhutas, et šokigranaatide kasutamise peatamine kehtib õpilasprotestidele ja täpselt nii kaua, kuni on selgeks saanud, mis juhtus.

"Selleks, et Nuñez loobuks granaatide kasutamisest gümnaasiumiõpilaste vastu, pidi mitu last eluks ajaks sandistatuks saama," ütles vasakpopulistliku partei Alistamatu Prantsusmaa (LFI) üleriigiline koordinaator Manuel Bompard.

Valitsus on süüdistanud LFI-d protestidega seotud pingete õhutamises.

Prantsusmaal tulid teisipäeval taas tänavatele kümned tuhanded inimesed, et nõuda keskkoolides paremaid tingimusi. President Emmanuel Macron kutsus protestide tõttu kokku erakorralise koosoleku peaminister Sébastien Lecornu ja teiste võtmeministritega, et leida kriisile lahendus.

Peaministri kantselei teatel teeb Lecornu kolmapäeva jooksul avaliku pöördumise nii kooliprotestide kui ka riigi rahanduse teemal.

Meeleavaldusi kommenteerisid ka Trump ja Musk

Viimaseid meeleavaldusi kommenteeris ka USA president Donald Trump, kes ütles, et Prantsusmaal toimuvad protestid on seotud kontrollimatu massilise sisserände ja islamiga.

Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et protestid ei ole seotud koolidega, vaid islami sooviga saavutada kontroll Prantsusmaa üle. Seejärel võttis sõna veel ka maailma rikkaim inimene ja sotsiaalmeediaplatvormi X omanik Elon Musk, kes nimetas viimaseid meeleavaldusi sissetungiks.

Muskile ja Trumpile sekundeerivad parempoolsed aktivistid, kes väidavad, et Prantsusmaal on puhkenud ülestõus. Muskile kuuluval platvormil X jagatakse nüüd kohati vägivaldseks muutunud meeleavaldustest videolõike, mis koguvad miljoneid vaatamisi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/Politico

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