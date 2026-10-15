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Joller tegi ettepaneku tervisekassa nõukogu liikmete arvu suurendada

Eesti
Sotsiaalminister Karmen Joller riigikogu ees
Sotsiaalminister Karmen Joller riigikogu ees Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Sotsiaalminister Karmen Joller teegi ettepaneku suurendada tervisekassa nõukogu liikmete arvu, et tugevdada selle teaduspõhist kompetentsi.

Joller ütles ERR-ile, et tegi riigikogu sotsiaalkomisjoni menetluses oleva tervishoiuteenuste korraldamise seaduse eelnõule muudatusettepaneku suurendada tervisekassa nõukogu liikmete arvu.

Minister põhjendas seda sooviga tugevdada tervisekassa nõukogu teaduspõhist otsustamist ja kaasata nõukogu töösse eelkõige tervishoiuvaldkonna teadus- ja eksperditeadmisi.

"Tervishoiusüsteemi jätkusuutlik rahastamine, teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning tervishoiukulude kasvuga toimetulek eeldavad otsuste tegemisel lisaks tööturu- ja patsientide vaatele, mis on praegu nõukogus olemas, ka tugevat teaduspõhist kompetentsi," lisas Joller.

Tema sõnul võiks seitsmenda liikme esitada Tartu ülikool, kus on olemas tugev tervishoiuökonoomika ja rahvatervise kompetents.

Arutelu jätkub riigikogus.

Tervisekassa nõukogus on praegu kuus liiget, kellest riigi huve esindavad Karmen Joller ja rahandusminister Jürgen Ligi, kindlustatute huvide esindajaks on puuetega inimeste koja juhatuse liige Ulvi Tammer-Jäätes ja ametiühingute keskliidu liige Elle Pütsepp ning tööandjate huvide eest seisavad tööandjate keskliidu juhataja Hando Sutter ja keskliidu liige Andi Kasak.

Toimetaja: Karin Koppel

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