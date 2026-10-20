Joller loobus ettepanekust tervisekassa nõukogu laiendada

Joller ütles ERR-ile, et soovis tervisekassa kuueliikmelisele nõukogule üht liiget juurde, tugevdamaks selle juhtimist teadusliku ja tervishoiuökonoomika tervikvaadet avava kompetentsiga.

"Nõukogus arutamise järel otsustasin, et võtan oma ettepaneku tagasi, sest kuuest liikmest pooldas seda kaks ja neli olid vastu. Leian, et on elementaarne, et nõukogu esimees arutab nõukogu liikmetega ja arvestab nende arvamusega," lisas Joller.

Eelmisel nädalal ütles sotsiaalminister, et soovib tervisekassa nõukogu töösse tervishoiuvaldkonna teadus- ja eksperditeadmisi, sest tervishoiusüsteemi jätkusuutlik rahastamine, teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning tervishoiukulude kasvuga toimetulek eeldavad otsuste tegemisel lisaks tööturu- ja patsientide vaatele, mis on praegu nõukogus olemas, ka tugevat teaduspõhist kompetentsi.

Seitsmenda liikme võinuks Jolleri idee kohaselt esitada Tartu ülikool, kus on olemas tugev tervishoiuökonoomika ja rahvatervise kompetents.

Tervisekassa nõukogus on kuus liiget: lisaks Karmen Jollerile rahandusminister Jürgen Ligi, puuetega inimeste koja juhatuse liige Ulvi Tammer-Jäätes, ametiühingute keskliidu liige Elle Pütsepp, tööandjate keskliidu juhataja Hando Sutter ja keskliidu liige Andi Kasak.