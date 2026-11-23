Terviseamet esitas tervisekassale Karmen Jolleri esitatud avalduse perearstinimistust loobumiseks ning tervisekassa kinnitas nimistu äravõtmise ning selle andmise Kivimäe perearstikeskusele.

Esmaspäeval sotsiaalministri ametist tagasi astunud Karmen Joller ütles varem esitatud avalduses, et ta esitas ise nimistust loobumise avalduse 17. novembril.

Terviseametist öeldi esmaspäeval ERR-ile, et Joller esitas nimistust loobumise avalduse tervisekassale, kes edastas selle terviseametile.

"Praeguseks on (nimistu) tervisekassa poolt ära võetud ja antud Kivimäe perearstikeskusele," ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Merilin Vernik.

Vernik märkis, et terviseamet kontrollis Kivimäe perearstikeskuse järelevalvemenetluses muu hulgas Karmen Jolleri nimistu asendamise korraldust. Keskuse selgituste kohaselt oli Jolleri nimistu alates tema ministriks asumisest 25. märtsil 2025 täielikult asendatud.

"Esialgsetes selgitustes nimetatud asendusarstid ei vastanud pikaajalisele asendajale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, mistõttu küsis amet täiendavaid selgitusi. Keskus selgitas seejärel, et asendamise tagas nõutava pädevusega arst ja tema järel peremeditsiini arst-resident Eva Lotta Aasjõe. Keskuse kinnitusel nimistu teenindamises katkestusi ei olnud," lausus Vernik.

Terviseamet lõpetas menetluse 2026. aasta märtsis. Samas juhtis amet tähelepanu, et Jolleri pikaajalise asendamise seaduses sätestatud üheaastane tähtaeg lõpeb 25. märtsil.

Joller, kes sotsiaalministrina oli ka tervisekassa nõukogu liige, on öelnud, et pole sellega seadust rikkunud, sest ükski seadus ei kohusta perearstil ise algatada oma nimistust loobumist, isegi kui seadusega lubatud perearsti pikaajaline asendamine, mis võib kesta aasta, on läbi.

"Kui asendamine kestab kauem kui aasta, võtab tervisekassa seaduse järgi nimistu ära. Minu nimistul täitus aasta asendamist märtsis 2026 ja tervisekassa nimistu äravõtmist ei algatanud. Antud küsimus ei ole ka tervisekassa nõukogu pädevuses," märkis Joller.

Ministriametist tagasiastumise põhjuseks tõi Joller esmaspäeval riigikogu ees kõneldes selle, et ta sai teada, et ta on kuulunud ministriks oleku ajal Medilingua OÜ juhatusse. Seadus ei luba valitsuse liikmetel olla ühegi äriühingu juhatuses.