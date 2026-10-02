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Jolleri plaan saata laiali ekspertide komisjon külvab meedikute seas pahameelt

Eesti
Foto: Jürgen Randma/riigikantselei
Eesti

Meedikute erialaseltsid pole nõus sotsiaalminister Karmen Jolleri plaaniga saata laiali ekspertidest komisjon, mis annab nõu tervisekassa nõukogule. Ministri sõnul vajab ta teistsuguseid nõuaandeid ja loob selleks uue komisjoni. Meedikud aga kardavad, et rahastamisotsuseid hakatakse tegema kitsas ringis ja ilma nendeta.

Sotsiaalminister Karmen Joller heidab tervisekassa nõukogu nõustavale meedikute komisjonile ette, et nende soovitused pole alati olnud pädevad.

"Nõukogule on vaja teistsugust sisendit hetkel, teistsugust professionaalsust. See komisjon on teinud oma tööd täpselt nii nagu nõukogu on küsinud, aga see kooseis ei ole võimeline andma sellist hinnangut, mida nõukogu vajab," lausus Joller.

Ka paneb ta komisjonile süüks info lekitamist. Kaheksa tervishoiu erialaseltsi, sh arstide, õdede, kiirabi ja haiglate liit protesteerivad Jolleri plaani vastu. Seltside sõnul tähendab see, et olulisi tervishoiu rahastamisotsuseid hakatakse tegema kabinetivaikuses ning meedikutel pole võimalik sõna sekka öelda.

"Iga euro, mis tervishoius tervisekassa otsustega käiku läheb, on väga suure mõjuga. Ja need rahalised ja strateegilistes arengutes kokkulepitavad seisukohad oleks võimalik inimeste huvides realiseerida, selleks ongi vaja, et need inimesed, kes saavad aru, mis on nende otsuste taga, saaksid kaasa lüüa," ütles haiglate liidu juhatuse esimees Urmas Sule.

Endine sotsiaalminister Jevgeni Ossinovski nimetab otsust sigaduseks, sest kaheksa aasta eest seadust muutes andis riik lubaduse, et meedikute arvamusega arvestatakse, kuigi neid enam tervisekassa nõukogusse määrata ei tohi. Selleks nüüd laiali saadetav komisjon loodigi. Ekspertkomisjoni ülesanne on nõukogule selgitada, kuidas plaanitavad muudatused reaalselt tervishoidu mõjutavad.

"Kui otsustatakse hakata kuskilt otsast ravimahtusid kokku tõmbama, mis võib teatud hetkedel olla hädavajadus, siis mõistetakse vähemalt selle tagajärgi. Praegu on selgelt ju näha, et ei minister ega teised nõukogu osapooled, kes siin tuututavad, kuidas siin suudetakse nüüd järsku sadu miljoneid kokku hoida, ei adu absoluutselt, mida selline lähenemine tervishoius kaasa toob," sõnas Ossinovski.

Komisjoni liige Elle-Mall Sadrak nimetab praegust töövormi näiliseks kaasamiseks, sest komisjoni arvamusega ei arvestata. Sellegipoolest ei pea ta selle laiali saatmist õigeks ja leiab, et tervisekassa nõukogu peab hakkama eksperte kuulama.

"Sellele komisjonile tuleks anda rohkem rolli. Kui meil on kõik osapooled tervishoius seal sees - perearstid, haiglad, õed -, siis miks mitte sellest komisjonist saada kätte see otsus või arvamus, mis oleks nõukogule ka siduv," ütles Sadrak.

Uued eksperdid lubab Joller nõukogule esitada 16. oktoobril, kui toimub tervisekassa nõukogu istung.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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