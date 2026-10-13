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Välisministeerium: riik ei saa vahetult suunata Silmeti äriotsuseid

Eesti
Ettevõte NPM Silmet.
Ettevõte NPM Silmet. Autor/allikas: Eesti keemiatööstuse liit.
Eesti

Kuigi välisministeerium väidab, et on avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest loobumiseks, pole ettevõte seda seni teinud. Ministeerium selgitas ERR-ile, et riigil ei ole võimalik vahetult suunata Kanada kontserni kuuluva ettevõtte äriotsuseid ega pidevalt kontrollida ettevõtte tegevuse üksikasju.

Euroopa Liidus kokkulepitud Venemaa-vastaste sanktsioonide 22. paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele Silmet. 

Välisminister Margus Tsahkna (E200) sõnul on ministeerium avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest vabanemiseks. Nüüd lubas minister seada tähtaja, milleks ettevõte peab Vene toorme kasutamise lõpetama. Tsahkna hinnangul võiks ettevõte Venemaa toorainest loobuda juba järgmise aasta alguses.

ERR uuris välisministeeriumist, milles ministeeriumi avaldatud surve on täpsemalt seisnenud, miks pole ettevõte sellele allunud ning kas ministeerium või minister vastutavad selle eest, et Ukraina sõja viiendal aastal ostab Eesti ettevõte jätkuvalt Venemaalt pärit toorainet.

Välisministeerium märkis vastuses, et ettevõtte sõltuvus Venemaa päritolu toorainest on olnud avalikkusele teada juba pikka aega. Ministeeriumile teadaolevalt käsitles Eesti ajakirjandus seda teemat juba 1995. aastal. 

"Venemaa toorainest sõltumine ei ole aga üksnes äririsk, vaid ka strateegiline haavatavus, mida Venemaa võib enda huvides ära kasutada. Seetõttu on oluline sellest sõltuvusest võimalikult kiiresti vabaneda," rõhutas ministeerium. 

Ministeerium märkis, et hoiab Eesti ettevõtetega järjepidevat kontakti ja suhtleb ka Silmetiga, rõhutades vajadust leida Venemaa päritolu toorainele alternatiivid ja lõpetada sellest sõltuvus.

"Silmet kuulub Kanadas asuvasse rahvusvahelisse kontserni ja on börsil noteeritud eraettevõte. Riigil ei ole võimalik vahetult suunata ettevõtte äriotsuseid ega pidevalt kontrollida ettevõtte tegevuse üksikasju. Samuti ei ole riigil võimalik sõltumatult hinnata, millal ja millises ulatuses on ettevõte tegelenud alternatiivsete tooraineallikate leidmisega," öeldi ministeeriumist.

Samas rõhutas ministeerium, et on järjepidevalt tegutsenud selle nimel, et toetada Silmetit Venemaa-väliste toorainekanalite leidmisel ja avamisel. "Selleks oleme muu hulgas teinud koostööd Euroopa Komisjoniga, kelle pädevusse kuulub Euroopa Liidu ühine kaubanduspoliitika."

Ministeeriumi sõnul astuti oluline samm selles suunas 9. oktoobril, kui Euroopa Komisjon valis Silmeti arendusprojekti Silmet 2.0 Euroopa Liidu 46 uue strateegilise projekti hulka. Projekti eesmärk on ajakohastada tehase tootmisvõimekust, võimaldada alternatiivsete tooraineallikate kasutuselevõttu ja vähendada Euroopa tööstuse sõltuvust Venemaast.

Strateegilise projekti staatus loob Silmetile paremad eeldused arenduste elluviimiseks ja Venemaa päritolu toorainest sõltuvuse vähendamiseks, märkis ministeerium. 

Ministeeriumile teadaolevalt leiab Silmetile potentsiaalselt sobivaid tooraineallikaid nii Ladina-Ameerikas, Aasias kui ka Aafrikas. Konkreetsete tooraineallikate tehnilist sobivust saab kõige täpsemalt hinnata ettevõte ise, lähtudes oma tootmisprotsesside ja tehnoloogia eripärast. 

"Silmet peaks ise võimalikult kiiresti avalikkusele selgitama, kuidas ettevõte kavatseb Venemaa toorainest sõltuvuse lõpetada," rõhutas ministeerium.

Alternatiivsete tarnekanalite leidmist muudab keerulisemaks ka rahvusvahelise konkurentsi kasv. Suured tööstusriigid konkureerivad aktiivselt piiratud toorainevarude pärast, mis mõjutab nii tooraine kättesaadavust kui ka tarnevõimalusi, sedastas ministeerium.

"Eesti eesmärk on jätkuvalt toetada Silmeti võimalusi mitmekesistada oma toorainevarustust ja vähendada sõltuvust Venemaa päritolu toorainest. Selle eesmärgi saavutamine eeldab ettevõtte enda investeeringuid ja tehnoloogilisi muudatusi, aga ka koostööd Euroopa Liidu tasandil, et parandada alternatiivsete tarnekanalite kättesaadavust ja tugevdada Euroopa strateegiliste toorainete varustuskindlust," märkis ministeerium.

Toimetaja: Valner Väino

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