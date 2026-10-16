Prantsusmaa noorte protestid tõid kaasa süüdistused politseivägivallas

Prantsusmaal toimub ulatuslik noorte protestiliikumine ning advokaatide ja inimõigusorganisatsioonide teatel on mitmed teismelised saanud politsei tegevuse tagajärjel tõsiseid vigastusi.

Õpilased nõuavad puuduvate õpetajate asendamist ja lagunevate koolihoonete remonti. Protestid kestavad juba neljandat nädalat ning nende käigus on kogu riigis blokeeritud sadu keskkoole.

Protestijad, vasakpoolsed aktivistid, inimõigusorganisatsioonid ja advokaadid on aga süüdistanud politseid liigse jõu kasutamises. Siseminister Laurent Nuñez teatas senatile, et politsei on algatanud sisejuurdluse 36 juhtumi asjus, milles politseinikke süüdistatakse meeleavaldajate vastu vägivalla kasutamises.

Nende hulgas on mitu juhtumit, kus lapsed said väidetavalt plahvatusohtlikest relvadest raskeid vigastusi. Lisaks uuritakse kaebusi füüsilise vägivalla, solvangute ja võimaliku seksuaalvägivalla kohta.

Üks raskemalt vigastatutest on 15-aastane Evan, kes kaotas 5. oktoobril Põhja-Prantsusmaal kooli juures toimunud meeleavalduse ajal politsei šokigranaadi plahvatuses vasaku käe ja mitu sõrme paremalt käelt. Tema advokaadi sõnul ei olnud Evan vägivaldne ning noormees viibib praegu raskes seisundis haiglas.

14-aastane Eden sai aga tõsiseid näovigastusi, tal murdus kahest kohast lõualuu. Edeni vanemate sõnul läks poiss kooli, kuid avastas, et sissepääs on blokeeritud, mistõttu otsustas ta koju tagasi minna. Videomaterjalist nähtub, et ta sattus vastamisi kolme märulipolitseinikuga. Üks politseinik lõi tema suunas nuiaga ning Eden lõi jalaga politseinike poole, misjärel tulistati tema suunas granaat.

Lisaks kaotas 16-aastane Maël ühe silma kasutamise võime. Kõigi juhtumite asjaoludega tegelevad õiguskaitseorganid ning vähemalt üks politseinik on uurimise ajaks ametist kõrvaldatud. Perekonna advokaadi sõnul ei osalenud Maël mingis vägivaldses vastasseisus politseiga, vaid osales lihtsalt kooliprotestil.

Ajaleht The Guardian kirjutab, et advokaatide ja inimõiguslaste seas tekitab muret veel ka alaealiste massiline kinnipidamine. Prantsusmaa justiitsministeeriumi andmetel on alates septembri keskpaigast politsei vahi alla võtnud 6773 alla 18-aastast noort. Neist 2196 suhtes on algatatud õigusmenetlus.

Advokaadid ja inimõiguslased on väljendanud muret, et osa kinnipidamistest võis olla põhjendamatu ning politsei tegevuse eesmärk võib olla noorte protestimise heidutamine. Samuti on noored väidetavalt kurtnud peksmise, alandamise ning rassistlike ja seksistlike solvangute üle.

"Advokaadid on mures ja väljendavad muret politseivõimu võimaliku väärkasutamise pärast, et veenda alla 18-aastaseid kodanikke meeleavalduselt eemale hoidma," ütles kriminaalõigusele spetsialiseerunud advokaat Romain Boulet.

Prantsusmaa politsei väidetav liigse jõu kasutamine on pälvinud kriitikat ka varem, eriti 2018.–2019. aasta kollavestide meeleavalduste ajal, mil mitu inimest sai tõsiselt vigastada.