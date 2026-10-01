Õpilaste protestid Prantsusmaal ei näita vaibumise märke

Prantsusmaal puhkesid ulatuslikud õpilaste protestid ning peaminister Sébastien Lecornu kutsus neljapäevaks kokku erakorralise koosoleku, et arutada meeleavalduste kiiret levikut.

Õpilased nõuavad paremaid õppetingimusi ja väiksemat kodutööde koormust. Meeleavaldusi juhtiv õpilasliit Union Syndicale Lycéenne teatas, et soovib, et võimud tegeleksid õpetajate nappuse, lagunenud hoonete, ülerahvastatud klassiruumide ja ülekoormatud tunniplaanidega.

Politico andmetel on meeleavaldused olnud enamasti rahumeelsed, kuid mõnes koolis on protestide käigus süüdatud prügikaste ja lõhutud vara. Protestid on puudutanud enam kui 200 kooli ning tekitatud kahju ulatub üle miljoni euro.

Protestijad ja nende toetajad on süüdistanud politseid liigse jõu kasutamises. Noored on mõnes kohas püstitanud barrikaade ning rünnanud politseinikke ja tuletõrjujaid. Noorukite rünnakus sai vigastada ka kaks koolijuhti.

Protestid süvendavad riigis veel ka poliitilisi pingeid.

Meeleavaldajatele avaldas kõigepealt toetust vasakpopulistide liider ja presidendikandidaat Jean-Luc Mélenchon.

Parempopulistide liider ja presidendikandidaat Marine Le Pen teatas seejärel, et Mélenchon "kannab suurt vastutust olukorra eest, millega meie riik täna silmitsi seisab".

Mélenchon vastas, et tema vasakpopulistlik liikumine kaitseb "noori proua Le Peni liitlaste poolt toime pandud vägivalla eest".