Prantsusmaa võimud pidasid õpilasprotestidel kinni ligi 2000 inimest

Õpilaste protestid Prantsusmaal ei näita vaibumise märke ning võimud pidasid neljapäeval kinni ligi kaks tuhat inimest. Siseministeeriumi teatel sai kokkupõrgetes vigastada üle 300 politseiniku.

Õpilased nõuavad paremaid õppetingimusi ja väiksemat kodutööde koormust. Väidetavalt ei ole gümnaasiumiõpilased rahul ka telefonikeeluga.

Eelmisel nädalal alanud meeleavaldused on Pariisi eeslinnadest levinud üle kogu Prantsusmaa ning mõjutanud siseministeeriumi andmetel umbes tuhande keskkooli tegevust. Mõnes piirkonnas on gümnasistidega liitunud ka tudengid, blokeerides juurdepääsu 30 ülikoolilinnakule.

Rahutused on mitmel pool muutunud vägivaldseks. Protestijad ja nende toetajad on aga süüdistanud politseid liigse jõu kasutamises.

Järgmisel aastal toimuvad Prantsusmaal presidendivalimised ning protestid süvendavad riigis poliitilisi pingeid veelgi. Süvenevate rahutuste taustal kutsus peaminister Sébastien Lecornu neljapäevaks kokku erakorralise koosoleku, et arutada meeleavalduste kiiret levikut.

Lecornu süüdistas luureandmetele tuginedes rahutuste õhutamises vasakpopuliste. Vasakpopulistlik partei Alistumatu Prantsusmaa (LFI) lükkas samas süüdistused tagasi.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et vasakpopulistidega seotud üliõpilasühendus Union étudiante avalikustas juhendi koolide ja ülikoolide blokeerimiseks.

"Selles selgitame, kuidas hõlpsalt oma kooli või ülikooli blokeerida protestiks valitsuse poliitika ja haridusega seotud ressursside puudumise vastu," seisab juhendis.

Seal soovitatakse protestijatel järgida viit sammu. Nende hulka kuuluvad toetajate koondamine, plakatite ja loosungite ettevalmistamine, varahommikul kooli juurde kogunemine, toimuvast filmimine ja materjali jagamine ning juhised politsei sekkumise või kinnipidamise korral.