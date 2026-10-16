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Läti ehitab Riia lennujaama ja kesklinna vahele 264 miljoni eest raudteelõigu

Välismaa
Rail Balticu Riia peaterminali ehitus Riia kesklinnas.
Rail Balticu Riia peaterminali ehitus Riia kesklinnas. Autor/allikas: ERR
Välismaa

Läti rajab 264 miljoni euro eest vana rööpmelaiusega raudteeühenduse Riia lennujaama ja Riia keskraudteejaama vahele. Tulevikus on kavas ühendada raudteeharu Rail Balticu põhitrassiga, vahendas LSM.

Projekti raames ehitatakse Riia lennujaama Rail Balticu jaamast kuni Imanta peatuseni 1520-millimeetrise ehk Vene rööpmelaiusega raudteelõik (Rail Balticu põhitrassi rööpmelaius on 1435 mm).

Lisaks ajakohastatakse olemasolevat raudteed Imanta ja Riia keskraudteejaama ning keskraudteejaama ja Ogre vahelistel lõikudel. Samuti rajatakse Riia lennujaama Rail Balticu jaama juurde reisijate teenindamiseks vajalik taristu ning luuakse tingimused rongiliikluse toimimiseks.

Ühendusel hakkab sõitma süstikrong, mis liigub Riia lennujaama ja kesklinna vahel mõlemas suunas. 

Esialgu ühendatakse uus lõik olemasoleva 1520 mm rööpmelaiusega raudteevõrguga, et tagada lennujaama ja kesklinna vahel tänapäevastele nõuetele vastav reisijatevedu.

LSM-i sõnul tähendab eraldi 1520 mm rööpmelaiusega süstikliini rajamine seda, et Eestist ja Leedust Rail Balticuga saabuvad reisijad peavad lennujaama jõudmiseks rongi vahetama.

Projekti kogumaksumus on 264 176 808 eurot, millest 224 550 286 eurot tuleb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ja 39 626 522 eurot riigieelarvest.

Projektis kavandatud tööd peavad valmima 31. detsembriks 2029 ehk enne Rail Balticu põhitrassi valmimist – viimase kokkuleppe kohaselt valmib kolme Balti riiki läbiv trass 2034. aastal.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

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